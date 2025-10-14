হবিগঞ্জে জামায়াত নেতা মহিবুর হত্যা মামলায় একজনের আমৃত্যু ও ১৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

হবিগঞ্জে জামায়াত নেতা মহিবুর হত্যা মামলায় একজনের আমৃত্যু ও ১৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
হবিগঞ্জে জামায়াতে ইসলামীর নেতা মহিবুর রহমান চৌধুরী (৩৮) হত্যার এক যুগ পর আজ মঙ্গলবার একজনের আমৃত্যু ও ১৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দিয়েছেন আদালত। আজ দুপুরে হবিগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের (প্রথম আদালত) বিচারক সৈয়দ মোহাম্মদ কায়সার ইউসূফ এ রায় ঘোষণা করেন।
রায়ে মামলার প্রধান আসামি শফিকুল আলম চৌধুরীকে (৫৭) আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি হবিগঞ্জ শহরের পুরান মুন্সেফী আবাসিক এলাকার বাসিন্দা। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন শহিদুল আলম আকিক, জাহাঙ্গীর আলম, শেবুল মিয়া, রুবেল মিয়া, শামিম আহমেদ, আবদুল মুকিত, আলমগীর মিয়া, শামছুল হুদা, মকছুদ ওরফে ছাও মিয়া, তারা মিয়া, রতিশ দাস, ছায়েদ মিয়া ও নাহিদ মিয়া। তাঁরা বানিয়াচং উপজেলার বাসিন্দা। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শফিকুল আলম ও শহিদুল আলম নিহতের চাচাতো ভাই।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার মকা গ্রামের বাসিন্দা মহিবুর রহমান চৌধুরী পরিবার নিয়ে হবিগঞ্জ শহরের শ্যামলী এলাকায় বসবাস করতেন। তিনি জামায়াতের হবিগঞ্জ পৌর শাখার ৬ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি ছিলেন। গ্রামের একটি জলাশয় নিয়ে চাচাতো ভাই শফিকুল আলম চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। তাঁদের মধ্যে একাধিকবার সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে। ২০১৩ সালের ১৭ জুন রাত সাড়ে আটটার দিকে হবিগঞ্জ শহরের পুরান মুন্সেফী আবাসিক এলাকার বড় পুকুরপাড়ে মহিবুর রহমানকে একা পেয়ে আসামিরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন।
এ ঘটনায় নিহতের বড় ভাই মুজিবুর রহমান চৌধুরী পরদিন হবিগঞ্জ সদর থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলার এক যুগ পর আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে এ রায় দিয়েছেন আদালত। আসামিদের উপস্থিতিতে ২১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে রায় ঘোষণা করা হয়।
মামলায় জুয়েল মিয়া ও বুলবুল মিয়া নামের দুজনকে খালাস দেওয়া হয়। এ ছাড়া মামলা চলামান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করায় আসামি আকবর হোসেন, শাহজাহান ও আবদুল কাইয়ুমকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী গুলজার খান বলেন, মহিবুর রহমান চৌধুরীর হত্যাকাণ্ডের রায়ে তিনি সন্তুষ্ট। তবে নিহতের ছোট ভাই মাহফুজ চৌধুরী অভিযোগ করেন, এ রায়ে তাঁদের পরিবার সন্তুষ্ট না। তাঁরা উচ্চ আদালতে যাবেন।