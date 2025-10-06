গাজীপুরে কাপড়ের কারখানার গুদামে আগুন

গাজীপুরে কাপড়ের কারখানার গুদামে আগুন
গাজীপুরের টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে কাপড়ের কারখানার গুদামে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শাহিন আলম বলেন, কারখানার ভেতর থেকে ধোঁয়া ও আগুন বের হতে দেখে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে কারখানার ভেতরে থাকা বিপুল পরিমাণ কাপড় পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
কারখানার আশপাশের ভবনের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নেভানোর পাশাপাশি পাশের ভবনগুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়া রোধে কাজ করছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত আছেন।
ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা বলেন, আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব এখনো জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা যাবে।