জামিনে মুক্তির পর জেলগেটে আটক লালমনিরহাটের সেই ইউপি চেয়ারম্যান

জামিনে মুক্তির পর জেলগেটে আটক লালমনিরহাটের সেই ইউপি চেয়ারম্যান
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জের মদাতি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. জাহাঙ্গীর আলমকে (বিপ্লব) মঙ্গলবার জেলগেট থেকে আটক করেছে পুলিশ। পরে তাঁকে আদিতমারীর বিএনপির কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুরের ঘটনায় ২০২৫ সালের ৩ মার্চ করা একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
সম্প্রতি ভিজিএফ কার্ডের বরাদ্দ নিয়ে মদাতি ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমের সঙ্গে উপজেলা বিএনপির দুই নেতার মুঠোফোনে কথোপকথনের দুটি অডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এতে শোনা যায়, বিএনপির নেতারা লালমনিরহাট-২ আসনের সংসদ সদস্য রোকন উদ্দিন বাবুলের জন্য ভিজিএফ কার্ডের থার্টি পারসেন্ট বরাদ্দ নিয়ে ইউপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলছেন। এ নিয়ে প্রথম আলোর অনলাইন সংস্করণে ১৫ মার্চ ‘ইউপি চেয়ারম্যানকে বিএনপি নেতা: এমপি সাহেবের থার্টি পার্সেন্ট বুঝাইয়া দিছেন’ শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। অবশ্য বিএনপির ওই দুই নেতা ফাঁস হওয়া অডিও ক্লিপ তাঁদের নয় বলে দাবি করেন।
কথোপকথন ফাঁসের ঘটনার পর ওই ইউপি চেয়ারম্যানকে ২০২৫ সালের ১২ নভেম্বর সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা এক মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর স্ত্রীর অভিযোগ, ভিজিএফ কার্ডে এমপির থার্টি পারসেন্ট নিয়ে বিএনপি নেতাদের সঙ্গে মুঠোফোনে কথার জেরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার সকালে ওই মামলায় লালমনিরহাট জেলা কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর জেলা কারাগারের ফটক থেকে ডিবি পুলিশের সদস্যরা আবার ওই চেয়ারম্যানকে আটক করেন।
এর আগে সোমবার দুপুরে লালমনিরহাট জেলা ও দায়রা জজ মো. হায়দার আলী কালীগঞ্জের ওই সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় জাহাঙ্গীর আলমকে জামিন দেন।
জাহাঙ্গীর আলমের ছোট ভাই আইনজীবী হুমায়ুন কবির বলেন, সোমবার বিকেলে লালমনিরহাট জেলা কারাগার থেকে তাঁর বড় ভাইয়ের জামিনে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। তবে জামিনের কাগজ কারা কর্তৃপক্ষের কাছে দেরিতে পৌঁছানোয় সেদিন তিনি ছাড়া পাননি। মঙ্গলবার সকালে তিনি লালমনিরহাট জেলা কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান। কিন্তু জেলগেটের সামনে থাকা ডিবি পুলিশ তাঁর ভাইকে আটক করে নিয়ে যায়। পরে তাঁরা জানতে পারেন, আদিতমারীর বিএনপির কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে ২০২৫ সালের ৩ মার্চ করা একটি মামলায় তাঁর বড় ভাইকে আটক দেখানো হয়েছে। এ মামলায় তাঁর ভাই এজাহারনামীয় আসামি নন। তিনি বলেন, মঙ্গলবার বিকেলে লালমনিরহাটের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তাঁর ভাইয়ের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে জেলহাজতে পাঠানোর আদেশ দেন।
লালমনিরহাটের ডিবি পুলিশের ওসি সাদ আহমেদ বলেন, আদিতমারী থানার পুলিশের রিকুইজিশন মোতাবেক তাঁকে (ইউপি চেয়ারম্যান) জেলগেট থেকে আটক করা হয়।