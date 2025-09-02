আজও রেললাইন অবরোধ করল শিক্ষার্থীরা, কোষাধ্যক্ষ ভবন ও ব্যাংকের শাখায় তালা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
আজও রেললাইন অবরোধ করল শিক্ষার্থীরা, কোষাধ্যক্ষ ভবন ও ব্যাংকের শাখায় তালা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) কম্বাইন্ড (সমন্বিত) ডিগ্রির আন্দোলনের মধ্যে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ ও ছয় দফা দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো রেলপথ অবরোধ করেছেন আন্দোলনকারীরা। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ভবনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি–সংলগ্ন পূবালী ব্যাংক বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন।
চলমান আন্দোলনের জের ধরে হল ছাড়ার নোটিশ দিলেও এখনো হল ছাড়েননি অনেক শিক্ষার্থী। ক্যাম্পাসে অবস্থান করেই আন্দোলন করছেন তাঁরা। আন্দোলনের অংশ হিসেবে আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় রেললাইন অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।
এরপর বেলা ১টার দিকে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ভবনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি–সংলগ্ন পূবালী ব্যাংক বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় শাখায় তালা ঝুলিয়ে দেন।
ভবনগুলোতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার পর আন্দোলনকারীরা জানান, তাঁদের এ কর্মসূচি অনির্দিষ্টকালের জন্য। যতদিন না তাঁদের ছয় দফা দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে, ততদিন এই ভবনগুলো তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকবে।
রেললাইন অবরোধ কর্মসূচির বিষয়ে শিক্ষার্থীরা জানান, রেললাইন অবরোধ কর্মসূচিও চলছে এবং চলবে। তাঁরা জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করতে চান না। কিন্তু নিজেদের স্বার্থে এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন। দাবি না মানা পর্যন্ত এসব কর্মসূচি চলবে।
পূবালী ব্যাংক বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী বলেন, ‘ছাত্ররা এসে তালা দিয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসেছি। ব্যাংক তো আসলে বন্ধ রাখা যায় না। আমাদের কাস্টমার মূলত বিশ্ববিদ্যালয়–সংশ্লিষ্টরাই। গতকাল এবং আজও শিক্ষকদের বেতন তোলা নিয়ে কাজ হয়েছে। আমাদের অনলাইন সেবা তো চালু আছে। গ্রাহকেরা চাইলে সেখানে প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারবেন। অন্য কোনো প্রয়োজন থাকলে সে ক্ষেত্রে তাদের কষ্ট করে ময়মনসিংহ শহরের শাখায় যেতে হবে। এ পরিস্থিতিতে আমাদের আসলে কিছু করার নেই।’