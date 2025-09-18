১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির পর মোটরসাইকেলে এসে ব্যবসায়ীকে গুলি

১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির পর মোটরসাইকেলে এসে ব্যবসায়ীকে গুলি
চট্টগ্রামের রাউজানে মোটরসাইকেলে এসে এক ঠিকাদারকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে সন্ত্রাসীরা। তবে সময়মতো তিনি সরে যাওয়ায় তাঁর গায়ে গুলি লাগেনি। ওই ব্যবসায়ীর নাম রাজীব চৌধুরী (৪৮)। তিনি পুবালি ট্রেডার্স নামের এক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কাগতিয়া বাজার কল্যাণ সমিতির সভাপতি।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার দিকে রাউজানের বিনাজুরী ইউনিয়নের কাগতিয়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় তিনি নিজের দোকানে বসেছিলেন। সন্ত্রাসীরা তাঁকে লক্ষ্য করে তিনটি গুলি ছোড়ে। খবর পেয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।
ব্যবসায়ী রাজীব দাবি করেন, গতকাল বুধবার একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে ফোন করে তাঁর কাছে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে সন্ত্রাসীরা। চাঁদা না পেয়ে তাঁর ওপর এমন হামলা করেছে সন্ত্রাসীরা। হামলায় তিনজন সন্ত্রাসী অংশ নেয়। হেলমেট পরে আসায় তাদের চিনতে পারেননি তিনি।
জানতে চাইলে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, তিনি ঘটনাটি সম্পর্কে জানেন না। কক্সবাজারে গেছেন মামলা তদন্তের কাজে। তবে খোঁজ নিয়ে সন্ত্রাসীদের শনাক্ত এবং গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হবে বলে জানান তিনি।