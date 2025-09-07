সন্তানের বিরুদ্ধে ভরণপোষণ না দেওয়ার অভিযোগ, তদন্তে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ

সন্তানের বিরুদ্ধে ভরণপোষণ না দেওয়ার অভিযোগ, তদন্তে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ
মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে মারধরের শিকার হয়েছেন তিন পুলিশ সদস্য। আজ বিকেলে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার জাগীর ইউনিয়নের মহেশপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
হামলার শিকার পুলিশ সদস্যরা হলেন মানিকগঞ্জ সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কামাল হোসেন, কনস্টেবল সুজন মিয়া ও সাইফুল হোসেন। তাঁরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।
সদর থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মহেশপুর গ্রামের বৃদ্ধ মঙ্গল হোসেন (৮০) সন্তানের বিরুদ্ধে ভরণপোষণ না দেওয়া এবং বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ায় থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। আজ বিকেলে এ অভিযোগ তদন্ত করতে এসআই কামাল হোসেনসহ দুই কনস্টেবল বৃদ্ধের বাড়িতে যান। সেখানে ওই বৃদ্ধের ছেলে গিয়াস উদ্দিনের (৫৩) সঙ্গে পুলিশের বাগ্বিতণ্ডার ঘটে। একপর্যায়ে অভিযুক্ত গিয়াস উদ্দিন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা করেন।
পরে সদর থানার অতিরিক্ত পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত গিয়াস উদ্দিন ও তাঁর ছেলে রনি মিয়াকে (১৮) আটক করেন। আহত তিন পুলিশ সদস্যকে জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন তাঁরা।
হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এসআই কামাল হোসেন নাকে আঘাত পেয়েছেন। অন্য দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আমান উল্লাহ বলেন, অভিযোগ তদন্ত করতে ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তাঁর পরিবারের কাছে মারধরের শিকার হয়েছেন তিন পুলিশ সদস্য। অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তাঁর ছেলেকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।