সিলেটে নতুন দুটি ট্রেন না দিলে রেলপথ অবরোধের হুঁশিয়ারি

সিলেটে নতুন দুটি ট্রেন না দিলে রেলপথ অবরোধের হুঁশিয়ারি
সিলেট-ঢাকা ও সিলেট-কক্সবাজার রেলপথে দুটি নতুন ট্রেন চালুসহ আট দফা দাবি না মানলে রেলপথ অবরোধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। আজ শনিবার সকালে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া জংশন রেলস্টেশন চত্বরে আয়োজিত সমাবেশে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। ‘আট দফা দাবি বাস্তবায়ন আন্দোলন’ ব্যানারে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সমন্বয়ক ও গণমাধ্যমকর্মী আজিজুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন অ্যান্টিকরাপশন সোসাইটি, সিলেটের চেয়ারম্যান এ জামান চৌধুরী, কুলাউড়া উপজেলা বিএনপির সদস্য আবদুল জলিল, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির জাকির হোসেন, কুলাউড়া ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক এম আতিকুর রহমান, গণমাধ্যমকর্মী খালেদ পারভেজ বখশ ও মোক্তাদীর হোসেন প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন গণমাধ্যমকর্মী নাজমুল বারী সোহেল।
বক্তারা অভিযোগ করেন, সিলেট দীর্ঘদিন ধরে রেল যোগাযোগে বৈষম্যের শিকার। ব্রিটিশ আমলে রেল যোগাযোগ গড়ে উঠলেও বর্তমানে এ অঞ্চলের ট্রেনগুলোর ইঞ্জিন ও বগির অবস্থা নাজুক। পথে প্রায়ই ইঞ্জিন নষ্ট হয়, বেশ কিছু স্টেশন দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। এতে যাত্রীদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে।
আট দফা দাবির মধ্যে আছে—সিলেট-ঢাকা ও সিলেট-কক্সবাজার রেলপথে দুটি নতুন ট্রেন চালু, সিলেট-আখাউড়া সেকশনের রেলপথ সংস্কার করে ডুয়েলগেজে উন্নীত করা, সিলেট-আখাউড়া লোকাল ট্রেন চালু, সিলেট অঞ্চলে বন্ধ হয়ে যাওয়া রেলস্টেশনগুলো চালু, কুলাউড়া স্টেশনে টিকিট বরাদ্দ বাড়ানো, সিলেট থেকে ঢাকাগামী আন্তনগর কালনী ও পারাবত এক্সপ্রেসের আজমপুর স্টেশন-পরবর্তী যাত্রাবিরতি বন্ধ, সব ট্রেনে নতুন ইঞ্জিন সংযোজন, যাত্রী অনুপাতে অতিরিক্ত বগি সংযোজন।
সমাবেশ শেষে দাবি আদায়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে ৩১ আগস্ট থেকে ১২ সেপ্টেম্বর জনসমর্থন আদায়ে প্রচার-প্রচারণা, ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে মত বিনিময় এবং ২৭ সেপ্টেম্বর কুলাউড়া রেলস্টেশনে গণ-অনশনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এর আগে একই দাবিতে রেল উপদেষ্টা, রেলসচিব বরাবর স্মারকলিপি প্রদান ও বিভিন্ন রেলস্টেশনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।