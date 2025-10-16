রাকসু নির্বাচন : চার কেন্দ্রে সকালে ভোটারদের উপস্থিতি কম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ১০ মিনিটে শুরু হওয়া এই ভোট চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ভোট দিতে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়িয়েছেন শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে সকাল ১০টা পর্যন্ত চারটি ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি কম ছিল।
বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাল নজরুল ইসলাম বিজ্ঞান ভবন ও স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু একাডেমিক ভবনে এই চারটি কেন্দ্র অবস্থিত। জামাল নজরুল ইসলাম বিজ্ঞান ভবনের দুটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই কেন্দ্রে পূর্ব-দক্ষিণ গেট দিয়ে প্রবেশ করে ভোট দেবেন বিজয়-২৪ হলের ১ হাজার ৫২৯ ভোটার এবং উত্তর-পশ্চিম গেট দিয়ে নবাব আব্দুল লতিফ হলের ১ হাজার ১১৩ ভোটার।
জামাল নজরুল ইসলাম বিজ্ঞান ভবনের ফটকে দায়িত্ব পালনকারী রোভার স্কাউটের সদস্য শাহিন মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, সকালে ভোটারদের উপস্থিতি তেমন নেই। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়ছে।
অন্যদিকে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু একাডেমিক ভবনের দক্ষিণ-পূর্ব গেট দিয়ে মাদার বখশ হল ও দক্ষিণ-পশ্চিম গেট দিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিচ্ছেন। এই কেন্দ্রে মোট ভোটার ৩ হাজার ৭৩৫৷ সকাল ১০টার দিকে গিয়ে দেখা যায়, দুটি ফটকেই ভোটারদের সারি নেই। শিক্ষার্থীরা বিক্ষিপ্তভাবে এসে ভোট দিচ্ছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি একাডেমিক ভবন এবং একটি গেস্টহাউসসহ মোট ভোটকেন্দ্র ১৭টি, বুথ ৯৯০টি। আজ সকাল থেকে অন্য কেন্দ্রগুলোতে ভোটাররা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে যাচ্ছেন।
রাকসুতে পদ ২৫টি। এর মধ্যে সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া অন্য ২৩টি পদে শিক্ষার্থী প্রতিনিধি থাকেন। এসব পদে প্রার্থীরা শিক্ষার্থীদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এ ছাড়া প্রতিটি হল সংসদে ১৭টি পদ রয়েছে। সেখানেও সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ পদ ছাড়া অন্য ১৫টি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া সিনেটের ৫টি পদে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন রাকসুর সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হবে।
রাকসুর ২৩টি পদে ২৪৭ জন, ১৭টি হলে ১৫টি করে পদে ৫৯৭ জন এবং সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ৫টি পদে ৫৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। একজন ভোটার ৪৩টি পদে ভোট দিতে পারবেন। সময় পাবেন ১০ মিনিট।
রাকসুতে ভিপি পদে ১৮ জন, জিএস পদে ১৩ জন ও এজিএস (সহসাধারণ সম্পাদক) পদে ১৬ জন প্রার্থী লড়াই করছেন। নির্বাচনে মোট ভোটারসংখ্যা ২৮ হাজার ৯০১। এর মধ্যে ছাত্রী ভোটার ১১ হাজার ৩০৫ ও ছাত্র ভোটার ১৭ হাজার ৫৯৬ জন।