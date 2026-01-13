চট্টগ্রাম বন্দরে চাকরি পেলেন ৯ জুলাই যোদ্ধা
চট্টগ্রাম বন্দরে নয়জন জুলাই যোদ্ধাকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার তাদের সঙ্গে চুক্তি হয়। এরপর বন্দরের চিফ পারসোনেল অফিসারের এক দপ্তরাদেশে তাঁদের পদায়ন করা হয়।
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চিফ পারসোনেল অফিসারের কার্যালয় থেকে জারি করা দপ্তরাদেশে জানানো হয়, বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে বন্দরের কাজের স্বার্থে গেজেটভুক্ত এই জুলাই যোদ্ধাদের বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণ সেবা সহযোগী ও সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
নিয়োগপ্রাপ্তরা চট্টগ্রাম বন্দর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রশাসন বিভাগ, নৌ-বিভাগ, নৌ-প্রকৌশল বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বন্দর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শাখায় দায়িত্ব পালন করবেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সেবা সহযোগীরা ২৬ হাজার ৬৩৬ টাকা ও সহকারী পাবেন প্রায় ২১ হাজার টাকা।
পদায়নকৃতদের মধ্যে রয়েছেন আরবী মোহাম্মদ আল মিরাজ, মোহাম্মদ সাকিল, মো. মেহেরাজ হোসেন, মাহবুবুল আলম, মো. শেফাতুল কাদের, সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ তারেক, মো. আমির হোসেন ও মো. ইব্রাহীম। তাঁরা সবাই গেজেটভুক্ত জুলাই যোদ্ধা।
দপ্তরাদেশে আরও বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো মাসিক ভিত্তিতে তাঁদের হাজিরা শিট প্রশাসন বিভাগে পাঠাবে। হাজিরা শিটের ভিত্তিতে প্রশাসন বিভাগ সেবামূল্যের বিল প্রস্তুত করে অর্থ ও হিসাব বিভাগে পাঠাবে। অর্থ ও হিসাব বিভাগ সংশ্লিষ্টদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে মাসিক সেবামূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা নেবে। এ ছাড়া চুক্তিবদ্ধ প্রশিক্ষণ সেবা সহযোগী ও সহকারীদের আগামী সাত দিনের মধ্যে তাঁদের ব্যাংক হিসাবসংক্রান্ত তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে।
চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) মো.ওমর ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, ‘জুলাই যোদ্ধাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নয়জনকে অস্থায়ী ভিত্তিতে এক বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী তারা থোক টাকা পাবেন।’
উল্লেখ্য, নিয়ম অনুযায়ী বন্দরে স্থায়ী পদে নিয়োগের জন্য আগে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এরপর প্রার্থীরা আবেদনের পর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগ দেওয়া হয়।