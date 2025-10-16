চাকসু নির্বাচন
আবার গণনা হবে স্থগিত দুই হল সংসদের ভোট
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও সোহরাওয়ার্দী হল সংসদের ফলাফল স্থগিত করা হয় করা হয় আজ বৃহস্পতিবার ভোরে। আজ দুপুরে এই দুই হল সংসদের ভোট পুনরায় গণনা হওয়ার কথা রয়েছে। তবে বেলা দেড়টাও গণনা শুরু হয়নি। এর আগে আজ ভোর পাঁচটায় নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব এ কে এম আরিফুল হক হল সংসদ দুটির ফলাফল স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছিলেন।
আরিফুল হক সাংবাদিকদের বলেন, আজ দুপুরে ফলাফল দুটি হল সংসদের ভোট পুনরায় গণনা করা হবে। এরপর ফল প্রকাশিত হবে। তবে ঠিক কী কারণে ফলাফল স্থগিত, তা তিনি সাংবাদিকদের জানাননি।
অবশ্য এর আগে দুই হল সংসদের ভোট গ্রহণ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। সোহরাওয়ার্দী হল সংসদেন ফল ঘোষণার সময় ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে হট্টগোলের ঘটনা ঘটে। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১২টা ৫০ মিনিটে প্রকৌশল অনুষদ ভবনের সামনে এ হট্টগোল শুরু হয়। সেখানে অবরুদ্ধ করা হয় সহ–উপাচার্য মো. কামাল হোসেনকে। আড়াই ঘণ্টা পর অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হন সহ–উপাচার্য।
ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, সোহরাওয়ার্দী হলে ভিপি পদে জমাদিউল আওয়ালকে কারচুপির মাধ্যমে হারানো হয়েছে। তাঁকে ১ হাজার ২০৩ ভোট দেওয়া হয়েছে, এই পদে ছাত্রশিবির–সমর্থিত নেয়ামত উল্লাহ ১ হাজার ২০৬ ভোট পেয়েছেন।
ছাত্রদলের এক কর্মী ঘটনাস্থলে প্রথম আলোর কাছে দাবি করেন, প্রকৌশল অনুষদের ৩১২ নম্বর কক্ষে দর্শন ও সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষার্থীরা ভোট দিয়েছেন। অথচ এই কক্ষে জমাদিউল আওয়াল পেয়েছেন ৩ ভোট৷ এমনটি হওয়ার কথা নয়। আর দর্শন বিভাগের অনেকের সঙ্গে জমাদিউল আওয়ালের সুসম্পর্ক রয়েছে। তাঁকে কারচুপির মাধ্যমে ৩ ভোট দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান হলে মাত্র ১ ভোটের ব্যবধানে ভিপি প্রার্থী পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন রিপুল চাকমা। তিনি পেয়েছিলেন ২১৭ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিরামন সরকার পান ২১৬ ভোট। পরে এটি নিয়েও অভিযোগ ওঠে।