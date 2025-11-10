কুমারখালীতে চুরির অভিযোগে দুই কিশোরকে মারধর, সালিসে ১০ হাজার টাকা দিয়ে ছাড়া পেল

কুমারখালীতে চুরির অভিযোগে দুই কিশোরকে মারধর, সালিসে ১০ হাজার টাকা দিয়ে ছাড়া পেল
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে দোকানে চুরির অভিযোগে দুই কিশোরকে বাজারে ডেকে এনে মারধর ও আটকে রাখার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার রাত দুইটা থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের তারাপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগীরা একই ইউনিয়নের তারাপুর গ্রামের রাকিব হোসেন (১৭) ও সাইফ হোসেন (১৭)। তারা বর্তমানে কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
রাকিবকে মারধরের ৪৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিও আজ দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন রাকিবের হাত, মুখ ও গলা চেপে ধরে রেখেছেন। আরেকজন বাঁশের লাঠি দিয়ে মারধর করছেন।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যায় উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের তারাপুর বাজারের ব্যবসায়ী আবুল কালাম দোকান বন্ধ করে চলে যান। পরে রাত ১১টার দিকে ফিরে দেখেন, তাঁর দোকানের পেছনের দরজা খোলা। ড্রয়ারে টাকাসহ কিছু মালামাল নেই। এ সময় বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজখবর নিয়ে তিনি রাকিব ও সাইফকে সন্দেহ করেন। পরে তাঁর লোকজন নিয়ে উপজেলার নন্দলালপুর এলাকা থেকে রাত দুইটার দিকে ফোনে যোগাযোগ করে ওই দুজনকে তারাপুর বাজারে ডেকে আনেন। পরে আবুল কালাম ও তাঁর চাচাতো ভাই মিজানসহ বেশ কয়েকজন রাতে ওই দুই কিশোরকে মরধর করে চুরির কথা জোরপূর্বক স্বীকার করিয়ে বাজার এলাকায় আটকে রাখেন।
আজ সকালে কাঠচেরাই মিলে সালিস বসান জগন্নাথপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল করিম। সালিসে দোকানদারের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দুই কিশোরকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এরপর সাইফের মা পলি খাতুন ১০ হাজার টাকা দেন এবং অবশিষ্ট টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের দুজনকে বাড়ি নিয়ে আসেন। সকাল ১০টার দিকে তাঁদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।
আজ দুপুরে কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা যায়, হাসপাতালের দ্বিতীয় তলার বারান্দায় চিকিৎসাধীন রাকিব ও সাইফ। তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন। পাশে বসে আছেন স্বজনেরা।
এ সময় আহত রাকিব হোসেন বলে, ‘আবুল কালামের দোকানে আমরা নিয়মিত ক্যারম খেলি। গতকাল রাতেও বাজারে ছিলাম। রাত ১১টার দিকে নন্দলালপুর ইউনিয়নে খালাদের বাড়ি গিছিলাম। পরে রাত দুটার দিকে হঠাৎ কালাম বারবার বিভিন্ন নাম্বার থেকে কল দিতে থাকেন। পরে আমরা বাড়িতে আসলে আজাদ, তাঁর চাচাতো ভাই মিজান, হাসানসহ অনেকেই আমাদের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান বাজারে। সেখানে ফজরের আজান পর্যন্ত কাঠ ও বাঁশের লাঠি দিয়ে অনেক মারধর করে আটকে রাখেন।’
আহত সাইফ হোসেন বলে, ‘আমরা চুরি করিনি। তবুও সন্দেহ করে হাতে, পাঁয়ে, পিঠে সবখানে সারা রাত প্রচুর মারছে ওরা। পরে সকালে করিম মেম্বার সালিসে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করলে ১০ হাজার টাকা পরিশোধ করলে ছাড়া পাই।’
সাইফের মা পলি খাতুন বলেন, ‘আমার ছেলে চুরি করেনি। তবুও অমানবিকভাবে মারেছে। ছেলের চিকিৎসা করার জন্য জরিমানা মেনে নিয়ে ১০ হাজার টাকা দিয়েছি। আমরা এর বিচার চাই।’
রাকিবের মা শারমিন বলেন, ‘আমরা থানায় যাব। মামলা করব। এমন মার কেউ মারে!’
আজ বিকেলে তারাপুর বাজারে গিয়ে দেখা যায়, আবুল কালামের দোকান বন্ধ। দোকানের সামনেই তাঁর বসতবাড়ি। এ সময় অভিযোগ অস্বীকার করে আবুল কালাম বলেন, ‘দাদি মারা যাওয়ার খবর শুনে সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে চলে যাই। রাত ১১টার দিকে ফিরে দেখি পেছনের দরজা খোলা। ড্রয়ারে ৫৫ হাজার টাকা নেই, কিছু সিগারেট ও অন্যান্য মালামাল নেই। পরে খোঁজ নিয়ে রাকিব ও সাইফের প্রতি সন্দেহ হয়। এরপর সবাই মিলে ওদের ডেকে বাজারে আনলে উৎসুক জনতা মারধর করে। মারধরের পর ওরা চুরির কথা স্বীকার করে। পরে বিএনপি নেতা করিম সকালে সালিস বসিয়ে সমাধান করেন।’
এ বিষয়ে বাজারের দোকানদার ও স্থানীয়রা কোনো কথা বলতে রাজি হননি।
অভিযোগ অস্বীকার করে জগন্নাথপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল করিম বলেন, ‘চোরকে মারধর করে লোকজন আমার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে এনেছিলেন। আমি তাদের এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি। তবে সালিস করিনি। শুনেছি ৩৭ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। ৩০ হাজার টাকায় মিটমাট হয়েছে।’
কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, ‘যেকোনো ঘটনায় আইন হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয়। চুরির ঘটনায় মারধরের কথা শুনেছি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’