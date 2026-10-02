জেলা

উখিয়া সীমান্তের কাছে মাইন বিস্ফোরণে ক্ষতবিক্ষত যুবকের দুই পা

নিজস্ব প্রতিবেদক
কক্সবাজার
মিয়ানমার সীমান্তে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের (বিজিবি) সতর্ক অবস্থানফাইল ছবি

কক্সবাজারের উখিয়া সীমান্তের শূন্যরেখার কাছে মাইন বিস্ফোরণে এক যুবকের দুই পায়ের গোড়ালি ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল চারটার দিকে উখিয়ার পালংখালী সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের অভ্যন্তরে এ ঘটনা ঘটে।

আহত যুবকের নাম হামিদ হোসেন (৩২)। তিনি উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের সি-২৭ ব্লকের বাসিন্দা কামাল হোসেনের ছেলে। তাঁকে আহত অবস্থায় বাংলাদেশে নিয়ে আসেন স্থানীয় জেলেরা।

বিজিবির উখিয়া ৬৪ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জহিরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে আনুমানিক ২৫০ গজ পশ্চিমে মিয়ানমারের ভূখণ্ডে হঠাৎ বিকট শব্দে একটি স্থলমাইন বিস্ফোরিত হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে খবর পাওয়া যায়, বিস্ফোরণে এক যুবক আহত হয়েছেন।

হামিদ হোসেন কী কারণে সীমান্তবর্তী ওই এলাকায় গিয়েছিলেন, সেটি নিশ্চিত হতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে উখিয়ার কুতুপালংয়ের এমএসএফ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে তাঁকে কক্সবাজার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

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পুলিশ ও সীমান্তের একাধিক সূত্র জানায়, রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঠেকাতে রাখাইন বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের কাছে মাইন পুঁতে রেখেছে সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি (এএ)। গত দেড় বছরে এ ধরনের ৪৫টির বেশি মাইন বিস্ফোরণের ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অর্ধশতাধিক।

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