ফরিদপুরে মহাসড়কের পাশে লাগেজ থেকে ৩২টি পেট্রলবোমা উদ্ধার

ফরিদপুরে মহাসড়কের পাশে লাগেজ থেকে ৩২টি পেট্রলবোমা উদ্ধার
ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় মহাসড়কের পাশ থেকে লাগেজভর্তি ৩২টি পেট্রলবোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের ধারণা, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঘোষিত ‘লকডাউন’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নাশকতার উদ্দেশ্যে এগুলো রাখা হয়েছিল। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার হামিরদী ইউনিয়নের মুনসুরাবাদ এলাকা থেকে পেট্রলবোমাগুলো উদ্ধার করা হয়। এর আগে গতকাল বুধবার আজিমনগর ইউনিয়নের ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের সৌদিপ্রবাসী টিটু সরদারের বাড়ি থেকে বেশ কিছু ককটেল, পেট্রলবোমা ও বোমা তৈরির উপকরণ উদ্ধার করা হয়। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে আটক করা হয়।
ভাঙ্গা থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে মুনসুরাবাদ এলাকায় নাশকতার প্রস্তুতির খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায়। এ সময় দুর্বৃত্তরা টের পেয়ে লাগেজটি ফেলে পালিয়ে যায়। পরে সড়কের পাশ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় কালো রঙের লাগেজটি উদ্ধার করা হয়। পরে সেটি খুলে ভেতরে ৩২টি পেট্রলবোমা পাওয়া যায়। কাচের বোতলের ভেতর পেট্রল ভরে এসব বানানো হয়েছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশরাফ হোসেন বলেন, ঘটনাস্থলে কাউকে পাওয়া যায়নি, তবে তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।