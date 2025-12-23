দুবাই থেকে আসা চার যাত্রীর ব্যাগে ৩০ লাখ টাকার সিগারেট, নিষিদ্ধ ক্রিম
চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুবাইফেরত চার যাত্রীর ব্যাগ তল্লাশি করে ৮৬৭ কার্টন সিগারেট জব্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁদের কাছ থেকে জব্দ করা হয়েছে ৫০ পিস আমদানিনিষিদ্ধ রং ফর্সাকারী ‘গৌরী’ ক্রিম। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৯টায় এসব জব্দ করা হয়। আজ মঙ্গলবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই তথ্য জানায় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।
গৌরী ক্রিম তৈরি হয় পাকিস্তানে। দুবাই হয়ে এই নিষিদ্ধ ক্রিমটি বাংলাদেশে আনা হয়েছে। মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) ২০২০ সালে আটটি রং ফর্সাকারী ক্রিমে ক্ষতিকর মাত্রায় পারদ ও হাইড্রোকুইনোন পায়। এসব প্রসাধনী ব্যবহার করলে চর্মরোগসহ নানা জটিল রোগ হতে পারে, এমন সতর্কতা জারি করে সেগুলো বিক্রি, বিপণন ও আমদানিনিষিদ্ধ করে সংস্থাটি। এই আটটি ক্রিমের একটি হলো গৌরী ক্রিম।
আমদানিনিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে বৈধপথে গৌরী ক্রিম আমদানি বন্ধ হয়ে যায়, তবে আকাশপথে যাত্রীদের মাধ্যমে এই ক্রিম আনা শুরু হয়। এ বছর ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে কয়েক দফায় যাত্রীদের কাছ থেকে এই ক্রিম জব্দ করা হয়েছে।
কাস্টমস কর্মকর্তারা জানান, ব্যাগেজ রুল অনুযায়ী, একজন যাত্রী এক কার্টন সিগারেট সঙ্গে আনতে পারবেন। এ জন্য কোনো শুল্ককর দিতে হবে না। এর বেশি আনার সুযোগ নেই। আর আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী, সিগারেট শর্তযুক্ত আমদানি পণ্য। সিগারেট আমদানিতে প্যাকেটের গায়ে বাংলায় ‘ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর’ লেখা থাকতে হবে।
যেসব যাত্রীর কাছ থেকে গতকাল নিষিদ্ধ ক্রিম ও সিগারেট জব্দ করা হয় তাঁরা দুবাই থেকে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে রাত সাড়ে নয়টার দিকে চট্টগ্রামে এসেছেন। তাঁরা হলেন—রেজাউল করিম, মিজানুর রহমান, রিদওয়ানুল হক ও মো. সালাউদ্দিন।
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল জানান, জব্দ করা সিগারেটের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৩০ লাখ ২৪ হাজার টাকা। এসব সিগারেট এবং নিষিদ্ধ গৌরী ক্রিম চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের হেফাজতে থাকবে। ওই চার যাত্রীকে মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়েছে।