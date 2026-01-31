জেলা

নন্দীগ্রামে মোটরসাইকেল–ভটভটির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই কৃষক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
বগুড়া
সড়ক দুর্ঘটনাপ্রতীকী ছবি

বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলায় মোটরসাইকেল ও তিন চাকার যানের (ভটভটি) মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই কৃষক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকাল আটটার দিকে উপজেলার দাড়িয়াপুর পালপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন দাড়িয়াপুর উত্তর মণ্ডলপাড়ার কৃষক সুইট হোসেন (৫০) ও আজিজার রহমান (৫৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে গ্রামের পাশের একটি আলুখেতে সেচ দিতে মোটরসাইকেলে যাচ্ছিলেন সুইট ও প্রতিবেশী কৃষক আজিজার রহমান। পথে থালতা মাজগ্রাম ইউনিয়নের দাড়িয়াপুর পালপাড়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ভটভটির সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুজনেই ছিটকে সড়কে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই আজিজার রহমানের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন সুইটকে উদ্ধার করে নন্দীগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নন্দীগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, পুলিশ লাশ দুটি উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

