গভীর রাতে পুত্রবধূর চিৎকার, বাবা গিয়ে দেখেন আড়ায় ঝুলছে ছেলে

গভীর রাতে পুত্রবধূর চিৎকার, বাবা গিয়ে দেখেন আড়ায় ঝুলছে ছেলে
গাজীপুরের শ্রীপুরে বসতবাড়ি থেকে সিফাত ইসলাম (২৫) নামের এক তরুণের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে উপজেলার বরমী ইউনিয়নের পাইটালবাড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
সিফাত ওই গ্রামের বাদল মিয়ার ছেলে। তিনি একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন। সম্প্রতি চাকরি ছেড়ে বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন। তাঁর দুই বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের সংসারে এক বছর বয়সী একটি শিশুসন্তান আছে।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে সিফাত ইসলাম ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রাত তিনটার দিকে হঠাৎ সিফাতের স্ত্রী আঞ্জুমান আরা চিৎকার শুরু করেন। তাঁর চিৎকার শুনে সিফাতের বাবা বাইরে গিয়ে দেখেন, গোয়ালঘরের সঙ্গে লাগোয়া একটি উন্মুক্ত কক্ষের আড়ার সঙ্গে সিফাতকে ঝুলে আছেন। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
আঞ্জুমান আরা বলেন, গভীর রাতে সিফাত মুঠোফোন ব্যবহার করছিলেন। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা–কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। পরে রাত তিনটার দিকে ঘুম ভাঙলে দেখেন তাঁর পাশে সিফাত নেই। তাঁকে খুঁজতে শোবার ঘর থেকে বাইরে আসেন এবং সিফাতের ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। এরপর তিনি চিৎকার করে সবাইকে বিষয়টি জানান।
এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক সাখাওয়াত হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের কোনো অভিযোগ নেই। এটিকে আত্মহত্যা বলেই মনে হয়েছে।