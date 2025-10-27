জেলা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু ২০ নভেম্বর

প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ফাইল ছবি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন আগামী ২০ নভেম্বর থেকে শুরু হবে, যা চলবে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রাজশাহীসহ মোট ছয়টি বিভাগীয় শহরে এবারের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
গতকাল রোববার সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ১৬ জানুয়ারি সি (বিজ্ঞান) ইউনিট, ১৭ জানুয়ারি এ (মানবিক) ইউনিট ও ২৪ জানুয়ারি বি (বাণিজ্য) ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি পরীক্ষা দুই শিফটে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

মানবণ্টন
এমসিকিউ পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের এক ঘণ্টাব্যাপী ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় প্রতি ইউনিটে ৮০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতি চারটি ভুলের জন্য এক নম্বর কাটা যাবে। ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর ৪০।

আবেদন ফি
আবেদন ফি বি ইউনিটের (বাণিজ্য) জন্য ১ হাজার ১০০ টাকা এবং এ ইউনিট (মানবিক) ও সি ইউনিটের জন্য ১ হাজার ৩২০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সব ফি ১০% সার্ভিস চার্জসহ।

আবেদনে যোগ্যতার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা যোগ্যতা অনুযায়ী তিন ইউনিটেই আবেদন করতে পারবেন। ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থী যে ইউনিটেই আবেদন করুন না কেন, তিনি যে শাখা থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, সেই শাখার জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এইচএসসি বা সমমান, ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স, বিএফএ (প্রাক্‌), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় এইচএসসি ভোকেশনাল এবং এ লেভেল সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবেন। ভর্তির জন্য মানবিক ও বাণিজ্য শাখায় আবেদনকারীর এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান উভয় পরীক্ষায় পৃথকভাবে চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০–সহ মোট জিপিএ ৭.০০। তবে বিজ্ঞান শাখায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০–সহ মোট জিপিএ ৮.০০ থাকতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পাস শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত জিপিএ ৫.০০ স্কেলে নির্ধারিত হবে। জিসিই ও লেভেল পরীক্ষায় পাঁচটি বিষয়ে এবং এ লেভেল পরীক্ষায় অন্তত দুটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। উভয় লেভেলে মোট সাতটি বিষয়ের মধ্যে চারটি বিষয়ে কমপক্ষে বি ও তিনটি বিষয়ে কমপক্ষে সি গ্রেড পেতে হবে। ইংরেজি প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক প্রার্থীকে চূড়ান্ত আবেদনকালে অবশ্যই ইংরেজি প্রশ্নপত্রের জন্য অতিরিক্ত ফরম পূরণ করতে হবে। এ ছাড়া ইউনিট/বিভাগ/ইনস্টিটিউট কর্তৃক আরোপিত শর্তও প্রযোজ্য হবে। প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আবেদনকারী সব শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

ভর্তি–সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও প্রযোজ্য শর্ত পরবর্তী সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট http://admission.ru.ac.bd ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যাবে।

