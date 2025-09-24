জেলা

চট্টগ্রামে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনের সড়কে ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের সিডিএ অ্যাভিনিউ সড়কে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল। আজ সকাল সাড়ে ১০ টার দিকেছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া।

চট্টগ্রামে ঝটিকা মিছিল করেছে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের একদল নেতা-কর্মী। নগরের খুলশী থানার সিডিএ অ্যাভিনিউ সড়কে আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ মিছিল হয়েছে। সড়কের পাশে চট্টগ্রাম নগর পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় অবস্থিত। ওই কার্যালয়ের পাশাপাশি দামপাড়া পুলিশ লাইনসেরও অবস্থান।

ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী প্রথম আলোকে বলেন, নগরের এমএম আলী রোডের মুখে জড়ো হয়ে সেখান থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন ২০ থেকে ২৫ জন। তাঁদের হাতে একটি ব্যানার ছিল। সেখানে লেখা, ‘শেখ হাসিনা ফিরবেই, বিজয় আসবেই।’ ব্যানারের নিচে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নাম লেখা ছিল। মিছিলটি পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে পেরিয়ে দামপাড়া বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালে একটি পুলিশের গাড়ি দেখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ব্যানার নিয়ে স্লোগান দিয়ে মিছিল করছেন ২০ থেকে ২৫ জন।

জানতে চাইলে খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শাহীন প্রথম আলোকে বলেন, জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। পরে দুপুরে সাংবাদিকেরা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর কাছে চট্টগ্রাম পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনের সড়কে বুধবার ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। ওই সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আজ ঢাকায় মিছিল হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি তাদের আইনের আওতায় আনতে। তারা যেন সহজে জামিন না পায়, সেদিকে লক্ষ রাখা হচ্ছে। নির্বাচনের সময় মিছিলের সংখ্যা বাড়বে, সবাই মাঠে নামবে। তবে ছোটখাটো এসব (ছাত্রলীগের) মিছিল আর হবে না।’

