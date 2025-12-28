কক্সবাজার–১ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন সালাহউদ্দিন আহমদ

কক্সবাজার–১ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন সালাহউদ্দিন আহমদ
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার-১ আসনে (চকরিয়া-পেকুয়া) দলের মনোনীত প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ আজ রোববার বিকেলে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা শাহীন দেলোয়ারের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন। এর আগে তিনি দুপুরে ঢাকা থেকে বিমানে কক্সবাজার আসেন।
সালাহউদ্দিন আহমদের ব্যক্তিগত সহকারী ছফওয়ানুল করিম প্রথম আলোকে বলেন, সালাহউদ্দিন আহমদ কক্সবাজার-১ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। পরে তিনি গ্রামের বাড়ি পেকুয়া উপজেলার সিকদারপাড়ায় যান।
মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় কক্সবাজার জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শামীম আরা, দপ্তর সম্পাদক ইউছুফ বদরী, চকরিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হকসহ নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
তবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে ও পরে তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। সাংবাদিকদেরও কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি।
কক্সবাজার-১ আসনটি চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত। এ আসনে মোট ভোটার রয়েছেন ৫ লাখ ৩৩ হাজার ৯৫ জন। তার মধ্যে চকরিয়া উপজেলায় ৩ লাখ ৮৬ হাজার ৪৯৬ জন ও পেকুয়া উপজেলায় ১ লাখ ৪৬ হাজার ৫৯৯ জন ভোটার রয়েছেন। এ আসন থেকে সালাহউদ্দিন আহমদ তিনবার ও তাঁর স্ত্রী হাসিনা আহমদ একবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।