সাতক্ষীরায় জামায়াতের প্রার্থীর পথসভায় অংশ নেওয়ায় এএসআইকে সাময়িক বরখাস্ত

সাতক্ষীরায় জামায়াতের প্রার্থীর পথসভায় অংশ নেওয়ায় এএসআইকে সাময়িক বরখাস্ত
সাতক্ষীরা শহরে পুলিশের পোশাক পরে জামায়াতের পথসভায় অংশ নিয়ে ইসলামি সংগীত পরিবেশন ও বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে সরকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) কারি মহিবুল্লাহকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
আজ রোববার যশোরের পুলিশ সুপার সৈয়দ রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। সাতক্ষীরা জেলা পুলিশের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, কারি মহিবুল্লাহ বর্তমানে যশোর পুলিশ লাইনসে কর্মরত। গত ২৬ নভেম্বর থেকে তিনি ১৫ দিনের ছুটিতে বাড়ি যান। ১২ ডিসেম্বর তিনি যশোর পুলিশ লাইনসে যোগদান করেন। ছুটিতে তিনি বাড়িতে না গিয়ে সাতক্ষীরায় আসেন। ৭ ডিসেম্বর বেলা আড়াইটার দিকে সাতক্ষীরা শহরের কাটিয়া আমতলা মোড়ে সাতক্ষীরা পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের আমির মো. জিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে সাতক্ষীরা–২ (সাতক্ষীরা সদর ও দেবহাটা) আসনে জামায়াতের প্রার্থী আবদুল খালেকের পথসভায় পুলিশের পোশাক পরে অংশ নেন। পথসভায় অংশ নিয়ে তিনি ইসলামি সংগীত পরিবেশনের পাশাপাশি বক্তব্য দেন। এতে পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। বিষয়টি রেঞ্জ ডিআইজি খুলনা ও যশোর পুলিশ সুপারকে জানানো হয়। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আজ তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।