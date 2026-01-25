জেলা

ক্ষমতায় গেলে বিএনপি দেশের মানুষকে ঠকাবে না: কুমিল্লায় তারেক রহমান

প্রতিনিধি
কুমিল্লা
বিএনপির নির্বাচনী সমাবেশ। রোববার রাত ১১টার দিকে কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার সুয়াগাজিসংলগ্ন ফুলতলী এলাকায়ছবি: আবদুর রহমান

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় গেলে বিএনপি দেশের মানুষকে ঠকাবে না বলে মন্তব্য করেছেন দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

রোববার রাতে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার সুয়াগাজিসংলগ্ন ফুলতলী এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক লাগোয়া ‘ডিগবাজি মাঠে’ নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান এ কথা বলেন।

তারেক রহমান বলেন, ‘আজকের এই নির্বাচনী জনসভায় এসেছি আমাদের পরিকল্পনাগুলো আপনাদের মাঝে তুলে ধরার জন্য। আজকে কয়েকটি পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করব, যেগুলোর জেলা, উপজেলা অর্থাৎ প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে। আমরা যদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করি তাহলে আপনারাই উপকৃত হবেন, আর যদি বাস্তবায়ন না করি, তাহলে আমাদের ওপর কি আপনাদের আস্থা-বিশ্বাস থাকবে? থাকবে না। কিছু রাজনৈতিক দল বলছে, বিএনপি ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার কথা বলে ধোঁকাবাজি করছে। কিন্তু বিএনপি যখন সরকার গঠন করবে, তখন যদি ফ্যামিলি কার্ড না দিই, তাহলে যাদেরকে ভোট দিয়েছেন আপনারাই তো তাদের বলবেন—ফ্যামিলি কার্ড দেবেন বলছিলেন, এখন সেই ফ্যামিলি কার্ড কোথায়? আমরা ফ্যামিলি কার্ড যদি না দিই তাহলে কার লস হবে, লস হবে বিএনপির। এখন আপনারাই বলেন, কেউ কি বুঝেশুনে নিজের লস করতে চায়? আমরা বলতে চাই, বিএনপি দেশের মানুষকে ঠকাবে না।’

সন্ধ্যা ৭টায় কুমিল্লায় এই সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার কথা থাকলেও তারেক রহমান এসে পৌঁছান রাত ১০টা ২৫ মিনিটে।

সমাবেশে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, ‘বিএনপি আগে কয়েকবার দেশ পরিচালনা করেছিল। খাল খনন, কৃষক ঋণ মওকুফসহ আরও অনেক কাজ করেছিল বিএনপি। কিন্তু এখন এই এলাকার মানুষের রাস্তাঘাট, চিকিৎসা, শিক্ষা এ রকম অনেক সমস্যা রয়েছে। যেহেতু বিএনপি দেশ পরিচালনা করেছে, তাই বিএনপি জানে কীভাবে দেশ পরিচালনা করতে হয়। আমরা যদি ক্ষমতায় গিয়ে পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে আপনাদের উপকার হবে।’

কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সভাপতি ও কুমিল্লা-৮ আসনের ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী জাকারিয়া তাহেরের (সুমন) সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন কুমিল্লা-৬ (সদর) আসনের বিএনপির প্রার্থী দলের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মনিরুল হক চৌধুরী, বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও কুমিল্লা দক্ষিণ জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনে বিএনপির নির্বাচনী সমন্বয়ক আমিন-উর-রশিদ (ইয়াছিন), কুমিল্লা-২ আসনের প্রার্থী বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সেলিম ভূঁইয়া, কুমিল্লা-৯ আসনের বিএনপির প্রার্থী দলের শিল্পবিষয়ক সম্পাদক মো. আবুল কালাম, কুমিল্লা-৭ আসনের প্রার্থী রেদোয়ান আহমেদ, কুমিল্লা-৫ আসনের প্রার্থী মো. জসীম উদ্দীন, কুমিল্লা-১০ আসনের মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়া, চাঁদপুর-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী আ ন ম এহসানুল হক (মিলন), চাঁদপুর-৪ আসনের প্রার্থী হারুনুর রশিদ, চাঁদপুর-২ আসনের প্রার্থী জালাল উদ্দিন, বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক মিয়া, কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি মোনায়েম মুন্না, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন, মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবাতুল বারী (আবু) প্রমুখ।
সভা সঞ্চালনা করেন কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ (ওয়াসিম) এবং কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা (টিপু)।

