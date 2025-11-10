প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি-প্রথম আলো
চট্টগ্রামে জিপিএ-৫ কৃতী শিক্ষার্থী উৎসব শুরু
ফটকের বাইরে থেকে সারি ধরে একে একে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করছেন শিক্ষার্থীরা। ভেতরে ঢুকেই কেউ মেতে উঠেছেন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর সেলফি তোলায়, আবার কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন রাইডে চড়ায়। আজ সোমবার সকালে চট্টগ্রাম নগরের ফয়’স লেক অ্যামিউজমেন্ট পার্কে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি-প্রথম আলো কৃতী শিক্ষার্থী উৎসবের চিত্র এটি।
‘স্বপ্ন থেকে সাফল্যের পথে, একসাথে’ স্লোগান নিয়ে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ‘প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি-প্রথম আলো কৃতী শিক্ষার্থী উৎসব-২০২৫’। প্রথম আলোর আয়োজনে ও প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির পৃষ্ঠপোষকতায় আজ শুরু হয়েছে সংবর্ধনার চট্টগ্রাম পর্ব। আটটি বিভাগীয় শহরে এ সংবর্ধনা দেওয়া হবে।
চট্টগ্রাম পর্বে এবারের আয়োজনে প্রায় ছয় হাজার শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছেন। অনুষ্ঠানস্থল কৃতী শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখর হয়ে উঠেছে সকাল থেকেই। দিনব্যাপী এ আয়োজনে শিক্ষার্থীদের পুরো পার্ক ঘোরার সুযোগের পাশাপাশি থাকছে সাংস্কৃতিক পর্ব এবং তারকা ও বিশিষ্টজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ।
আজ সকাল নয়টার দিকে অনুষ্ঠানস্থলে দেখা যায়, সারি বেঁধে প্রবেশ করছেন শিক্ষার্থীরা। পার্কে প্রবেশ করেই কেউ ঘুরছেন দল বেঁধে, আবার কেউ এদিক-সেদিক ঘুরে বন্ধুদের খুঁজে নিচ্ছেন। রোদের তাপ থেকে বাঁচতে কেউ কেউ গাছের নিচে বসেছেন।
অনুষ্ঠানের মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে দুপুর সাড়ে ১২টায়। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হবে আনুষ্ঠানিকতা। এরপর মঞ্চে বক্তব্য দেবেন বিশিষ্টজনেরা। শিক্ষক, গবেষকদের পাশাপাশি বক্তব্য দেবেন এভারেস্টজয়ী বাবর আলী, অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব, অভিনেত্রী সাবিলা নূর ও মেহজাবীন চৌধুরী। গানে গানে মঞ্চ মাতাবে ব্যান্ডদল তীরন্দাজ ও শিরোনামহীন।
আয়োজনে সংবর্ধনাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উপহারের তালিকায় থাকছে ক্রেস্ট, ডিজিটাল সার্টিফিকেট, প্রথম আলো ই-পেপার (তিন মাস) ফ্রি সাবস্ক্রিপশন, প্রথমা প্রকাশনের বিক্রয়কেন্দ্রে প্রথমা ও প্র প্রকাশনের প্রকাশিত বইয়ে ৩০ শতাংশ ছাড় এবং প্রথমা ডটকমে অনলাইনে বই অর্ডারে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়।