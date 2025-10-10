জেলা

চাঁদাবাজির মামলায় ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমার ৮ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
চাঁদাবাজির একটি মামলায় ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) সংগঠক মাইকেল চাকমাকে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গত বুধবার রাঙামাটির অতিরিক্ত দায়রা জজ তাওহিদুল হক এ রায় দেন। একই মামলায় সুমন চাকমা নামে আরেক ব্যক্তিকেও আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০০৭ সালের ৩০ অক্টোবর মাইকেল চাকমা ও সুমন চাকমাকে আটক করে নিরাপত্তা বাহিনী। পরে তাঁদের অস্ত্র ও টাকাসহ লংগদু থানায় হস্তান্তর করা হয়। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও চাঁদাবাজির সময় দুজনকে আটক করা হয়েছে অভিযোগ এনে তাঁদের বিরুদ্ধে লংগদু থানায় মামলা হয়েছিল।

রায়ের বিষয়টি রাঙামাটি অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী প্রসাদেব চাকমা রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, রায়ের সময় আসামিরা আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন।

আদালতের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ইউপিডিএফের প্রচার বিভাগের দায়িত্বে থাকা নিরন চাকমা ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন। তিনি লেখেন, মাইকেল চাকমা পাঁচ বছরের বেশি সময় গুমের শিকার হয়ে নির্যাতন সহ্য করেছেন। এ সময়ে এসে এ ধরনের রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

