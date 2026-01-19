জেলা

রাউজানে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান (পদ স্থগিত) গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়েছে দল। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সই করা চিঠিতে বিষয়টি জানানো হয়। আজ সোমবার চিঠিটি এ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীকে ধানের শীষ প্রতীক বরাদ্দের অনুরোধ জানানো হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা। তিনি বলেন, ‘চট্টগ্রাম-৬ আসনের বিএনপির প্রার্থী হিসেবে গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়ার একটি চিঠি আমরা পেয়েছি। গিয়াস উদ্দিন কাদেরের প্রতিনিধিও একটি চিঠি জমা দিয়েছেন। পাশাপাশি আমরা নির্বাচন কমিশন থেকেও এ–সংক্রান্ত চিঠি পেয়েছি।’

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রামের ১৬টি সংসদীয় আসনে ১৭ জন প্রার্থী দিয়েছিল বিএনপি। এর মধ্যে রাউজানে দুজন প্রার্থী দিয়েছিল দলটি। গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীকে দল থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয় ৪ ডিসেম্বর। ২৮ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক গোলাম আকবর খন্দকারকেও মনোনয়ন দেওয়া হয়। ৩ জানুয়ারি দুই প্রার্থীরই মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় জানায়, যেহেতু দল থেকে একজনকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, এখন সেই হিসেবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্য প্রার্থী প্রত্যাহার না করলেও দলীয় প্রার্থীকেই প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। পরদিন প্রতীক বরাদ্দ, এরপর শুরু হবে প্রচারণা।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন