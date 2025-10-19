১৩ দিন পর জানা গেল শিশু ধর্ষণের ঘটনা, আসামি গ্রেপ্তার
গাজীপুরের শ্রীপুরে তৃতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অসুস্থ হয়ে পড়ার পর গতকাল শনিবার শিশুটি তার মা–বাবাকে জানায়, ১৩ দিন আগে সে ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গ্রেপ্তার বলরাম দাসের (৫০) বাড়ি শ্রীপুর উপজেলায়। তিনি পেশায় নরসুন্দর। গতকাল দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে শ্রীপুর থানার পুলিশ। আজ রোববার দুপুরে তাঁকে আদালতের নির্দেশে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পরিবার ও পুলিশ সূত্র জানায়, শিশুটির মা–বাবা স্থানীয় একটি কারখানায় চাকরি করেন। তাঁরা কর্মস্থলে থাকার সময় ৫ অক্টোবর মিষ্টি খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে শিশুটিকে ঘরে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেন বলরাম দাস। তিনি শিশুটির প্রতিবেশী। নির্যাতনের কথা তখন শিশুটি কাউকে জানায়নি। গতকাল শিশুটি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে নির্যাতনের ঘটনা মা–বাবাকে জানায়। শিশুটির বাবা থানায় অভিযোগ দিলে বলরাম দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল দুপুরে শিশুটির বাবার লিখিত অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি মামলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এরপর অভিযান চালিয়ে আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়।