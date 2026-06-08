মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের দাবি জানালেন ওসমান হাদির বোন
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাকে ইঙ্গিত করে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেসব মন্তব্য করেছেন, সেসবের প্রকৃত তথ্য বের করতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন তাঁর বোন মাসুমা হাদি। প্রয়োজনে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহায়তা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
আজ সোমবার বেলা ১১টায় ঝালকাঠির নলছিটি প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এ আহ্বান জানান মাসুমা হাদি। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে ওসমান হাদি হত্যার সঙ্গে কারা জড়িত, তা কূটনৈতিকভাবে স্পষ্ট করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।
ওসমান হাদি হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত কোনোভাবেই ঘরে ফিরবেন না বলে জানিয়ে মাসুমা হাদি বলেন, আইনের ফাঁকফোকর খুঁজে বিচার বিলম্বিত করা হলে দেশপ্রেমিক জনগণকে সঙ্গে নিয়ে যেকোনো মূল্যে বিচার আদায় করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের পরিবারের বিনীত অনুরোধ, আপনি অতি দ্রুত আমার ভাই ওসমান হাদি হত্যার বিচার নিশ্চিতের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইনসাফের প্রতীক ওসমান হাদি হওয়ার সুযোগ করে দিন।’
ওসমান হাদি হত্যার আসামিদের পালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উদাসীনতাকে দায়ী করেন মাসুদা হাদি। প্রশ্ন রেখে তিনি জানান, ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর ওসমান হাদিকে গুলি করে কীভাবে খুনিরা ভারতে পালিয়ে গেল। রাষ্ট্রীয় কোনো বাহিনী কিংবা রাজনৈতিক কোনো দলের নেতা–কর্মীরা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত কি না, তা–ও খতিয়ে দেখার আহ্বান জানান মাসুমা হাদি।
ওসমান হাদি হত্যা মামলার অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দাখিলের সময় বারবার পরিবর্তন করা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মাসুদা হাদি। ওসমান হাদি হত্যার পরিকল্পনাকারী, নির্দেশদাতা, অর্থের জোগানদাতাসহ খুনের সঙ্গে জড়িত সব ব্যক্তিকে চার্জশিটভুক্ত করে জাতির সামনে তা প্রকাশ করার আহ্বান জানান তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে ওসমান হাদির ভগ্নিপতি মো. আমির হোসেনসহ স্বজনেরা উপস্থিত ছিলেন।