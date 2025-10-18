লোহাগাড়ায় গভীর রাতে গাড়ির চাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

লোহাগাড়ায় গভীর রাতে গাড়ির চাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ পুরোনো বিওসি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার মো. ফারুকের ছেলে মো. সোহেল এবং চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার ভুজপুর এলাকার আবদুর রহমানের ছেলে আবু বক্কর।
পুলিশ জানায়, কক্সবাজারগামী মোটরসাইকেলটিকে পেছন থেকে অজ্ঞাত একটি গাড়ি ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে দুই আরোহী গাড়ির নিচে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।
দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুব আলম প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মোটরসাইকেলটি জব্দ এবং দুজনের লাশ উদ্ধার করেছে। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।