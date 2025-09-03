নড়াইলে বাবার বাড়িতে গিয়ে নিখোঁজ, চার দিন পর পুকুর থেকে গৃহবধূর লাশ উদ্ধার

নড়াইলে বাবার বাড়িতে গিয়ে নিখোঁজ, চার দিন পর পুকুর থেকে গৃহবধূর লাশ উদ্ধার
নিখোঁজের চার দিন পর নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় পুকুর থেকে এক নারীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলার নড়াগাতী থানার দক্ষিণ নলামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়–সংলগ্ন পুকুর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরে সন্ধ্যার দিকে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় মরদেহের পরিচয় শনাক্ত করা হয়।
নিহত মুন্নী খানম (২০) কালিয়া উপজেলার নড়াগাতী থানার দক্ষিণ নলামারা গ্রামের সৌদিপ্রবাসী শিমুল মিনার মেয়ে ও খুলনা তেরখাদা উপজেলার কুশলা গ্রামের হৃদয় ইসলামের স্ত্রী।
নিহত ব্যক্তির স্বজন ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার সকালে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসেন মুন্নী। সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন তিনি। এ ঘটনায় গত সোমবার সকালে নড়াগাতী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে মুন্নীর পরিবার।
এদিকে গতকাল সকালে দক্ষিণ নলামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে কচুরিপানায় ভর্তি পুকুর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। সন্দেহজনক মনে হওয়ায় বিদ্যালয়টির শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা স্থানীয় ইউপি সদস্য ও বাসিন্দাদের খবর দেন। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে পুকুরে কচুরিপানার মধ্যে একটি অর্ধগলিত মরদেহ ভাসতে দেখা যায়। পরে তাঁরা পুলিশকে খবর পাঠান।
প্রাথমিকভাবে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে মনে করছেন নড়াগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশিকুর রহমান। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি জানান, ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি নড়াইল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে।