রান্নাঘরে ছিলেন মা, ঘরে রাখা বালতির পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলায় বালতির পানিতে ডুবে ১১ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সাতটার দিকে খারনৈ ইউনিয়নে মেদিরকান্দা গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।
মৃত শিশুটির নাম নাদিয়া আক্তার। সে একই গ্রামের শ্রমিক নবাব মিয়া ও গৃহিণী শুভা আক্তার দম্পতির একমাত্র মেয়ে।
পরিবার ও স্থানীয় একাধিক বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে নবাব মিয়া কাজে বের হন। এ সময় শিশু নাদিয়াকে শোবার ঘরের মেঝেতে রেখে পাশের ঘরে রান্না করতে যান মা শুভা। শিশুটি খেলতে খেলতে হঠাৎ পানিভর্তি বালতিতে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর মা গিয়ে দেখেন নাদিয়া উপুড় হয়ে বালতিতে পড়ে আছে। এ সময় শুভার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে গিয়ে নাদিয়াকে উদ্ধার করে কলমাকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
কলমাকান্দা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক সুমন পাল জানান, হাসপাতালে আনার অনেক আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছিল।