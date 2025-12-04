জেলা

দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ, সড়কে ছিটকে পড়তেই বাসচাপায় প্রাণ গেল দুজনের

প্রতিনিধি
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
দুর্ঘটনার পর সড়কে পড়ে রয়েছে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া মোটরসাইকেল। আজ বেলা তিনটার দিকে সাতকানিয়ার কেওচিয়া ইউনিয়নের বায়তুল ইজ্জত বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এলাকায়ছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় যাত্রীবাহী বাসের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার দিকে উপজেলার কেওচিয়া ইউনিয়নের বায়তুল ইজ্জত বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এলাকার বান্দরবান-কেরানীহাট সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন বান্দরবান পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আর্মিপাড়া এলাকার মো. মফিজের ছেলে নাজমুল ইসলাম (৩০) ও একই এলাকার মো. ইউনুসের ছেলে মো. তওহীদ(২৪)। এ ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী আরও একজন আহত হয়েছেন। তবে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়নি।

পুলিশ জানায়, নিহত দুই ব্যক্তিসহ তিনজন একটি মোটরসাইকেলে বান্দরবান থেকে কেরানীহাটের দিকে যাচ্ছিলেন। মোটরসাইকেলটি উপজেলার বায়তুল ইজ্জত এলাকায় পৌঁছালে গ্রামীণ সড়ক থেকে আসা আরেকটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে তিনজনই সড়কে পড়ে যান। এ সময় বান্দরবানগামী পূবালী পরিবহনে নিচে দুজন চাপা পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিলে আরেকজনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আহত আরেকজন এখনো চিকিৎসাধীন।

জানতে চাইলে সাতকানিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মামুন হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, দুজনের লাশ বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে আছে। এ ঘটনায় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

