শিবচরে হত্যা মামলায় জামিনে থাকা আসামিকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

মাদারীপুর
রাকিব মাদবরছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায় পূর্বশত্রুতার জেরে হত্যা মামলার আসামি এক তরুণকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির নাম রাকিব মাদবর (২৫)।

রাকিব মাদবর শিবচর উপজেলার চরশ্যামাইল এলাকার বাসিন্দা। তিনি সরকারি বরহামগঞ্জ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চরশ্যামাইল এলাকার আবুল কালাম সরদারের লোকজনের সঙ্গে রাকিব মাদবরের লোকজনের আধিপত্য বিস্তার ও পূর্বশত্রুতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। গত ৬ মে সংঘর্ষে প্রতিপক্ষের হামলায় আবুল কালাম সরদারের ছেলে ইবনে সামাদ নিহত হন। পরে শিবচর থানায় একটি হত্যা মামলা হয়। ওই মামলায় রাকিব ছিলেন ৩ নম্বর আসামি। জামিনে মুক্ত হয়ে সম্প্রতি এলাকায় ফেরেন তিনি।

গতকাল রোববার রাত আটটার দিকে শিবচর পৌর বাজারের প্রধান সড়কে একটি ব্যাংকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাকিব। এ সময় চার-পাঁচজনের একটি অস্ত্রধারী দল ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায়। এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে তাঁকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় রাকিবকে উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাত ১১টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

মাদারীপুরের শিবচরে প্রকাশ্যে রাকিব মাদবরকে কুপিয়ে হত্যার একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, কয়েক মাস আগে ইবনে সামাদ হত্যা মামলার ৩ নম্বর আসামি ছিলেন রাকিব। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ও পূর্বশত্রুতার জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত, তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের ধরতে পুলিশের একাধিক দল অভিযান শুরু করেছে। মামলাও প্রক্রিয়াধীন।

নিহত ব্যক্তির পরিবার অভিযোগ করে বলেছে, ইবনে সামাদ হত্যা মামলায় জামিনে মুক্ত হওয়ার পর থেকেই রাকিব প্রতিপক্ষের লোকজনের হুমকির মুখে ছিলেন। তাঁদের দাবি, প্রতিপক্ষের লোকজনই পরিকল্পিতভাবে রাকিবকে কুপিয়ে হত্যা করেছে।

