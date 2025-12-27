জেলা

রাঙামাটিতে সরকারি ট্রাকের চাপায় প্রাণ গেল ব্র্যাকের স্বাস্থ্যকর্মীর

সংবাদদাতা
রাঙামাটি
দুর্ঘটনায় নিহত কেমি চাকমাছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

রাঙামাটিতে ট্রাকচাপায় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে জেলার পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের খ্যাপ্পেপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নারীর নাম কেমি চাকমা (৩৮)। তিনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের স্বাস্থ্যকর্মী। তাঁর এক ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। তিনি খ্যাপ্পেপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিরা জানান, চাপা দেওয়া ট্রাকটি শহরের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিরাপদ পানি সরবরাহের কাজে নিয়োজিত। ট্রাকটি জেলার আসামবস্তি থেকে তিন হাজার লিটার পানি নিয়ে রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যাচ্ছিল। নিহত কেমি চাকমা সড়কের পাশে বালু কুড়াচ্ছিলেন, এ সময় ট্রাকটি তাঁকে চাপা দেয়। দুর্ঘটনায় পানি নিয়েই ট্রাকটি সড়কের পাশে উল্টে যায়। এ ঘটনায় ট্রাকচালকসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাকটিকে জব্দ করেছে পুলিশ। আজ দুপুরে রাঙামাটি পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের খ্যাপ্পেপাড়া এলাকায়
ছবি: প্রথম আলো

কেমি চাকমার স্বামী অংশী মারমা (৪০) সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালক। জানতে চাইলে আরেক অটোরিকশাচালক ও প্রত্যক্ষদর্শী নীলবরণ চাকমা প্রথম আলোকে বলেন, কেমি চাকমা মুরগির খামারে দেওয়ার জন্য সড়কের পাশ থেকে বালু সংগ্রহ করছিল। হঠাৎ ট্রাক এসে তাঁকে চাপা দেয়। পরে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

জানতে চাইলে রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক সৈকত আকবর খান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত কেমি চাকমাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে বেলা ১টা ১০ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়।

জেলার কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসিম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে।

