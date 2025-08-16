জেলা

করতোয়ায় গুলিবিদ্ধ লাশ, বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু বলে ধারণা স্থানীয়দের

পঞ্চগড়
পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার ভারত সীমান্তঘেঁষা করতোয়া নদীতে ভাসমান অবস্থায় মানিক হোসেন (৩২) নামে এক যুবকের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে উপজেলার দেবনগর ইউনিয়নের সুকানি সীমান্তের শিবচন্ডী এলাকা থেকে বিজিবির সহায়তায় লাশটি উদ্ধার করে তেঁতুলিয়া মডেল থানা-পুলিশ।

মানিক হোসেন ভারতে গরু আনতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে মারা গেছেন বলে ধারণা স্থানীয় লোকজনের। তাঁর মাথর পেছন দিয়ে গুলি ঢুকে সামনের ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মানিক হোসেনের বাড়ি দেবনগর ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া এলাকায়। তিনি দুই সন্তানের জনক। গত বুধবার রাত থেকে মানিককে খুঁজে পাচ্ছিলেন না পরিবারে সদস্যরা।
স্থানীয় সূত্র জানায়, মানিক একসময় ভারতীয় গরু ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিছুদিন পাথরের ব্যবসা করে লোকসান গুনেছেন। পরে তিনি আবারও গরু ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

পরিবার ও স্থানীয়দের বরাত দিয়ে দেবনগর ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আইবুল ইসলাম বলেন, আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে ভারত থেকে বয়ে আসা করতোয়া নদীতে একটি লাশ ভেসে আসতে দেখে স্থানীয় লোকজনকে জানান নদীতে কাজ করা পাথর-বালু শ্রমিকেরা। এর কিছুক্ষণ পর লাশটি ভাসতে ভাসতে করতোয়া নদী এবং সাঁও নদের মোহনা থেকে প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাত পূর্ব-দক্ষিণে বাংলাদেশ অংশে এসে বালুতে আটকা পড়ে।

খবর পেয়ে তেঁতুলিয়া মডেল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ সময় পরিবারের সদস্যরা লাশটি মানিকের বলে শনাক্ত করেন। পরে লাশ উদ্ধার করে প্রাথমিক সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

তেঁতুলিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. নজির হোসেন মুঠেফোনে প্রথম আলোকে বলেন, লাশের প্রাথমিক সুরতহালে মাথার পেছন থেকে গুলি ঢুকে সামনের ডান দিক দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার চিহ্ন পাওয়া গেছে। ওই ব্যক্তি তিন-চার দিন আগে মারা গেছেন বলে মনে হচ্ছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

নীলফামারী ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল শেখ মো. বদরুদ্দোজা মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। এ ছাড়া আজ (শনিবার) বিকেল পাঁচটায় ওই সীমান্তে ভারতের ৪৬ বিএসএফের মদনবাড়ী ক্যাম্পের সঙ্গে আমাদের (বিজিবির) কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক আছে। সেখানে এই লাশ উদ্ধারের বিষয়টি উত্থাপন করা হবে এবং জানতে চাওয়া হবে তারা এই বিষয়ে কিছু জানে কি না।’

