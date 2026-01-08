নারায়ণগঞ্জে ফাঁদে ফেলে ছিনতাইয়ের চেষ্টা, পরে পিটুনিতে আহত ৩

নারায়ণগঞ্জে ফাঁদে ফেলে ছিনতাইয়ের চেষ্টা, পরে পিটুনিতে আহত ৩
নারায়ণগঞ্জের বন্দরে অনলাইন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে চাকরির আশ্বাস দিয়ে এক ব্যক্তিকে ডেকে এনে ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এ সময় ভুক্তভোগীর চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে তিন যুবককে পিটুনি দেন। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে বন্দরের ধামগড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত তিনজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের নাম-পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইব্রাহিম খলিল (৩২) নামের এক ব্যক্তি অনলাইনে চাকরির একটি বিজ্ঞাপন দেখে গতকাল রাতে ঢাকার মিরপুর থেকে বন্দর উপজেলার মদনপুর এলাকায় আসেন। সেখান থেকে তিন যুবক কৌশলে তাঁকে ধামগড় এলাকার নির্জন স্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় সন্দেহ হওয়ায় ইব্রাহিম খলিল চিৎকার শুরু করেন। তাঁর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে ডাকাত সন্দেহে ওই তিন যুবককে ধরে পিটুনি দেন।
এ বিষয়ে বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোক্তার আশরাফ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, প্রতারক চক্র চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছিল। ভুক্তভোগী চিৎকার দিলে স্থানীয় লোকজন তিনজনকে পিটুনি দেন। পুলিশ খবর পেয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে পাঠায়।
ওসি গোলাম মোক্তার আশরাফ উদ্দিন আরও বলেন, ‘আহত ব্যক্তিদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ইব্রাহিম খলিলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।’