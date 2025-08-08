কৌতূহলবশত ট্রাভেল ব্যাগটি খুলতেই বেরিয়ে এল খণ্ডিত মরদেহ

কৌতূহলবশত ট্রাভেল ব্যাগটি খুলতেই বেরিয়ে এল খণ্ডিত মরদেহ
গাজীপুরের টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ট্রাভেল ব্যাগ থেকে এক ব্যক্তির খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে স্টেশন রোডের একটি বিরিয়ানির দোকানের সামনের রাস্তায় ব্যাগটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন।
নিহত ব্যক্তির বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, টঙ্গী স্টেশন রোড এলাকায় আজ সকালে একটি ট্রাভেল ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। কৌতূহলবশত কয়েক ব্যক্তি সেটি খুলে দেখেন, সেখানে খণ্ডিত মরদেহ। পরে খবর পেয়ে টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশ সকাল ৯টার দিকে এটি উদ্ধার করে।
টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল ইসলাম বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। দুর্বৃত্তরা তাঁকে হত্যা করে বেশ কয়েকটি টুকরা করে ব্যাগে ভরে টঙ্গীর ওই স্থানে ফেলে পালিয়ে গেছে। পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠিয়েছে। ওসি আরও বলেন, ‘নিহত ব্যক্তির পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’