জাকসু নির্বাচন
শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম নামে বাগছাসের প্যানেল ঘোষণা, অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকাশ্যে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের পাদদেশে এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্যানেল ঘোষণা করেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সাভারে নিহত শহীদ নাফিসা মারওয়ার মামা হজরত আলী।
এই প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) পদে নির্বাচন করবেন বাগছাসের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রার্থী হয়েছেন সংগঠনের সদস্যসচিব আবু তৌহিদ মোহাম্মদ সিয়াম। এদিকে প্যানেলে কাঙ্ক্ষিত পদে প্রার্থী হতে না পারায় সংগঠনের দুই নেতা সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে একজন সংগঠন থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। এ ছাড়া হত্যা মামলার এক আসামি এই প্যানেল থেকে প্রার্থী হয়েছেন।
বাগছাসের শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরামের প্যানেলে অন্যান্য প্রার্থীরা হলেন সহসাধারণ সম্পাদক (ছেলে) পদে সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক জিয়াউদ্দিন আয়ান, সহসাধারণ সম্পাদক (মেয়ে) পদে মালিহা নামলা, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে ফারহানা বিনতে জিগার ফারিনা, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণবিষয়ক সম্পাদক মো. সাজ্জাদ হোসেন, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে মাজিউর রহমান চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে রাঈদ হোসেন, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ফাতেমা তুজ জোহরা (বৈশাখী), সহক্রীড়া সম্পাদক (নারী) পদে সাবিকুন্নাহার (পলি), সহক্রীড়া সম্পাদক (পুরুষ) রিং ইয়ং মুরং (রুশদ), তথ্যপ্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে সফিব আল মাহমুদ অর্ণব, সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক আহসান লাবীব, সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক (নারী) পদে নাদিয়া রহমান অন্বেষা, সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক (পুরুষ) পদে কাজী মেহরাব (তুর্য), স্বাস্থ্য ও খাদ্যনিরাপত্তা–বিষয়ক সম্পাদক পদে নাসিম আল তারিক, পরিবহন ও যোগাযোগ সাম্পাদক মো. নাহিদ হাসান (ইমন) নির্বাচন করবেন।
এ ছাড়া কার্যকরী সদস্যপদে নারীদের জন্য নির্ধারিত পদে নির্বাচন করবেন পৃষতী খান, তানজিলা তাসনীম সেতু, আফিয়া ইবনাত সামিহা। আর কার্যকরী সদস্যপদে ছেলেদের জন্য নির্ধারিত তিনটি পদে নির্বাচন করবেন সাদাত হানে ইসলাম, জ্বামীন আহমেদ ও মোহাম্মদ আলী চিশতি।
প্যানেল ঘোষণা শেষে সহসভাপতি প্রার্থী আরিফুজ্জামান বলেন, ‘আমাদের প্যানেলে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব সচেতন শিক্ষার্থী দীর্ঘদিন ধরে অন্য সব শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করাসহ গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে ধারণ করে গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য করেছে এবং ৫ আগস্টের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারসহ বিভিন্ন আন্দোলনে সম্মুখসারিতে থেকে কাজ করেছে, আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছি। নারী শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি। সংরক্ষিত নারী পদের বাইরেও অন্য পদে নারী প্রার্থী রেখেছি। আমাদের প্যানেলে আদিবাসী শিক্ষার্থীকেও রাখা হয়েছে। আমরা আশা করি, প্রশাসন আগামী ১১ সেপ্টেম্বর অবাধ ও সুষ্ঠু জাকসু নির্বাচন উপহার দেবে।’
এদিকে জাকসু নির্বাচনে ক্রীড়া সম্পাদক পদে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবল দলের খেলোয়াড় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান (কিরন)। তাঁর সম্মানে ক্রীড়া সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বাগছাস তাদের প্যানেল থেকে কোনো প্রার্থী রাখেনি। এ ছাড়া নাট্যসম্পাদক পদটি ফাঁকা রেখেছে তারা।
সংগঠন সূত্র জানায়, নাট্যসম্পাদক পদে নির্বাচনের জন্য তারা এখনো পর্যন্ত কোনো প্রার্থী ঠিক করতে পারেনি।
কাঙ্ক্ষিত পদে প্রার্থী হওয়া নিয়ে কোন্দল
সংগঠনটির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ১০ আগস্ট নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর বাগছাসের প্যানেল থেকে সহসাধারণ সম্পাদক (ছেলে) পদে নির্বাচনের জন্য সংগঠনটির যুগ্ম আহ্বায়ক জিয়াউদ্দিন আয়ান, নাজমুল ইসলাম, কাউসার আলম আরমান ও সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব আহসান লাবিব আগ্রহ প্রকাশ করেন। তার পর থেকে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে সহসাধারণ সম্পাদক পদে জিয়াউদ্দিন আয়ানকে মনোনীত করেন। অন্যদিকে আহসান লাবিবকে সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক পদে মনোনীত করেছে তারা।
প্যানেলে কাঙ্ক্ষিত পদে প্রার্থী হতে না পেরে গতকাল বৃহস্পতিবার বাগছাস থেকে পদত্যাগ করে সহসাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন নাজমুল ইসলাম। আরেক যুগ্ম আহ্বায়ক কাউসার আলমও স্বতন্ত্রভাবে সহসাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে তিনি এখনো পদত্যাগ করেননি বলে জানা গেছে।
পদত্যাগের কারণ জানতে চাইলে নাজমুল ইসলাম বলেন, ‘বাগছাসের কার্যক্রম মূলত শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন নেতার ইচ্ছা-অভিরুচি অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে। সংগঠনের কমিটি গঠনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ব্যক্তিগত পছন্দের কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এভাবে সুযোগসন্ধানী ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেওয়া আদর্শ ও নীতির পরিপন্থী। এজিএস পদপ্রার্থীদের নিয়ে সমন্বিত আলোচনায় বসার পরিবর্তে কেবল কিছু ব্যক্তির মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার দায়িত্ববোধ ও ন্যায্যতার প্রতি বিশ্বাস থেকেই আমি পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছি।’
এ বিষয়ে বাগছাস বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল প্রথম আলোকে বলেন, ‘একই পদে একাধিক নেতা-কর্মী আগ্রহী ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা করে আমাদের পর্ষদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই পদে তো এক সংগঠন থেকে একাধিকজনকে মনোনয়ন দেওয়া যায় না।’
প্যানেলে হত্যা মামলার আসামী
গত বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থীর পিটুনিতে নিহত হন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও সাবেক শিক্ষার্থী শামীম মোল্লা। আলোচিত ওই হত্যাকাণ্ডের পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আট শিক্ষার্থীকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে মামলা করা হয়। ওই মামলা এখনো তদন্তাধীন। মামলায় আসামি হিসেবে নাম উল্লেখ করা আট শিক্ষার্থীর একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের ৪৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আহসান লাবিব। তাঁকে শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরামের প্যানেল থেকে সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী করা হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আরিফুজ্জামান বলেন, নির্বাচনের গঠনতন্ত্র এবং আচরণবিধি অনুযায়ী যাঁদের নির্বাচন করার যোগ্যতা আছে, প্যানেলে তাঁদেরকেই রাখা হয়েছে।