টাঙ্গাইলে নিখোঁজের ৩ দিন পর খাল থেকে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে নিখোঁজের তিন দিন পর গোলাপি বেগম (৩৫) নামের এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার মির্জাপুর থানার সামনে বারখালী খাল থেকে ওই মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
গোলাপি বেগম উপজেলা সদরের পোস্টকামুরী গ্রামের আবদুল কাদের মিয়ার স্ত্রী। তাঁদের সংসারে তিন সন্তান রয়েছে। তাঁর বাবার বাড়ি বাওয়ার কুমারজানী রোডের ওই খালের পাশেই অবস্থিত।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর গোলাপি বেগম বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে খোঁজ করেও পাননি। আজ সকালে থানার অদূরে শহীদ ভবানী প্রসাদ সাহা সরকারি কলেজের দক্ষিণ পূর্বপাশে ওই খালে মরদেহ ভাসতে দেখেন এলাকাবাসী। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাঁর মরদেহ শনাক্ত করেন। পরে পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে।
মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বলেন, নিহত ব্যক্তির মরদেহ অর্ধগলিত। তাঁর পায়ে বিদ্যুতের তার প্যাঁচানো ছিল। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে সন্দেহ রয়েছে। বিস্তারিত ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।