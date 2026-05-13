আম পাড়তে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

আম পাড়তে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে স্কুলছাত্রের মৃত্যু
খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলায় গাছ থেকে আম পাড়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মিতশু ত্রিপুরা (১২) নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার নয় মাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মিতশু ত্রিপুরা ওই এলাকার সুপেন ত্রিপুরার ছেলে। উপজেলার নয় মাইল জুনিয়র স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল সে।
নয় মাইল জুনিয়র স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপু ত্রিপুরা জানান, মঙ্গলবার বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে বের হয় মিতশু। সন্ধ্যায় বিনয় ত্রিপুরা নামে তার এক বন্ধুসহ বাড়িতে ফিরছিল। ফেরার পথে দুজন একটি গাছে উঠে আম পাড়ার চেষ্টা করে। এ সময় গাছের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি তারে দুজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দুজনকে উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মিতশু ত্রিপুরাকে মৃত ঘোষণা করেন।
খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক রিপল বাপ্পি চাকমা বলেন, দীঘিনালা থেকে সন্ধ্যায় মিতশু ত্রিপুরাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।