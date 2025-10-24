রাঙ্গুনিয়ায় পুকুরে ডুবে একসঙ্গে তিন শিশুর মৃত্যু

রাঙ্গুনিয়ায় পুকুরে ডুবে একসঙ্গে তিন শিশুর মৃত্যু
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার পারুয়া ইউনিয়নে পুকুরে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তারা হলো হাবীবা আক্তার (৬), সুমাইয়া আক্তার (৫) ও জান্নাত আক্তার (৫)। আজ শুক্রবার বিকেলে উত্তর পারুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, খেলতে খেলতে তিনজনই বাড়ির পাশের পুকুরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর খোঁজ না পেয়ে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে পুকুরে ভাসমান অবস্থায় তাদের মরদেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। এরপর উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তিন শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন।
পারুয়া ইউপি চেয়ারম্যান একতেহার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, তিন শিশুই নিকটাত্মীয়। এর মধ্যে হাবীবা ও সুমাইয়া বোন। জান্নাতদের বাড়ি অন্য এলাকায়। জান্নাত বেড়াতে এসেছিল। কিন্তু খেলতে গিয়ে একসঙ্গে তিন শিশুর মৃত্যু হলো।
একতেহার হোসেন বলেন, ‘এ ঘটনা আমাদের সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বাড়িতে শিশুদের হাসি-খেলা লেগে থাকত, সেখানে এখন শুধু নিস্তব্ধতা। তিনটি ছোট জীবনের এমন হঠাৎ চলে যাওয়া কেউই মেনে নিতে পারছে না।’