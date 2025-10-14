গ্যাস নেওয়ার সময় বাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আহত ৪

গ্যাস নেওয়ার সময় বাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আহত ৪
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গ্যাস নেওয়ার সময় একটি বাসের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে বাসের চালকের সহকারী, ফিলিং স্টেশনের কর্মচারীসহ কমপক্ষে চারজন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় বাসটি ছাড়াও এর পাশে থাকা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে বেগমগঞ্জ উপজেলার কেন্দুরবাগের মীম সিএনজি ফিলিং স্টেশনে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সোমবার রাত পৌনে ৯টার দিকে রামগতি-লক্ষ্মীপুর রুটে চলাচলকারী আজাদ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী খালি বাস গ্যাসের জন্য কেন্দুরবাগের মীম সিএনজি ফিলিং স্টেশনে আসে। গ্যাস নেওয়ার সময় হঠাৎ বিকট শব্দে বাসটির সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। এতে বাসটি এবং এর পাশে থাকা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া চারজন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
আহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার কেন্দুরবাগ বাজার এলাকার সিএনজিচালক মো. রেজু মিয়া (৬৫), বাসের চালকের সহকারী মো. বেচু মিয়া (২৬), মোহাম্মদ আরমান (২৩) ও ফিলিং স্টেশনের কর্মচারী মো. জাবেদ হোসেন (৪০)।
চৌমুহনী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা আবুল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, বাসে গ্যাস ভর্তির প্রায় শেষ পর্যায়ে গিয়ে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহত কাউকে পাননি। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা কয়েকজন আহত হওয়ার তথ্য জানিয়েছেন। তাঁদের কারও অবস্থা গুরুতর নয়।
বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিটন দেওয়ান প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে কোনো যাত্রী ছিল না। ঘটনার প্রায় এক ঘণ্টা পর পুলিশকে বিস্ফোরণের বিষয়টি জানানো হয়। খবর পেয়ে বাসটি জব্দ করা হয়েছে।