সুনামগঞ্জের ধোপাজান নদীর বালু লুট বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিতে এনসিপির মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক
সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জের ধোপাজান নদীতে বালু লুট বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিতে এনসিপির মানববন্ধন ও সমাবেশ। বুধবার দুপুরে শহরের আলফাত স্কয়ার এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

সুনামগঞ্জের ধোপাজান নদীর বালু লুট বন্ধ, সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়ক চার লেনে উন্নীত করাসহ বিভিন্ন দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জেলা শাখার নেতা–কর্মীরা।

সুনামগঞ্জ পৌর শহরের আলফাত স্কয়ার এলাকায় আজ বুধবার দুপুরে এই কর্মসূচি পালন করেন এনসিপির নেতা-কর্মীরা। এতে বিভিন্ন উপজেলা থেকে সংগঠনের নেতা–কর্মীরা এসে যোগ দেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সুনামগঞ্জ সদর ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলাজুড়ে ধোপাজান নদীর অবস্থান। ২০১৮ সাল থেকে এই নদীর ইজারা বন্ধ আছে। এর মধ্যেও বিভিন্ন সময় অবৈধভাবে বালু তোলা হয়েছে। বিশেষ করে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর এই নদীতে প্রকাশ্যে বালু লুট শুরু হয়।

টানা আড়াই মাসে প্রায় ১০০ কোটি টাকার বালু লুট হয়েছে এই নদী থেকে। এর মধ্যেই গত মাসে এই নদী থেকে ‘লিমপিড ইঞ্জিনিয়ারিং’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ২১ লাখ ঘনফুট বালু (বিটি বালু) উত্তোলনের অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। ওই প্রতিষ্ঠান সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের চলমান কাজে এই বালু ব্যবহার করবে বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখন নদী থেকে অবাধে ড্রেজার দিয়ে বালু তুলে বিক্রি করছে তারা। এতে এলাকার প্রকৃতি ও পরিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে।

মানববন্ধনে বলা হয়, ড্রেজারে বালু তোলা সাধারণ শ্রমিকেরা বিপাকে পড়েছেন। অথচ এই নদী থেকে বালু উত্তোলনের অনুমতি দেওয়ার এখতিয়ার নেই বিআইডব্লিউটিএর। একটি বালুখেকো সিন্ডিকেট এখানে বালু লুটে জড়িত আছে।

বক্তারা বলেন, সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কে গত ৯ মাসে দুর্ঘটনায় ৭০ জন মানুষ মারা গেছেন। সড়কটি সরু হওয়ার কারণে দুর্ঘটনা বেশি ঘটছে। সড়কটি চার লেনে উন্নীত না করলে দুর্ঘটনা কমবে না। এ ছাড়া সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ভরসার জায়গা জেলা সদর হাসপাতাল। অথচ এই হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক নেই। আছে নানা অব্যবস্থাপনা। এতে স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন মানুষ।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন এনসিপির জেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আবু ছালেহ মো. নাসিম, সদস্য মাসুম আল হাসান ও শাহনুর আলম, জেলা ছাত্র শক্তির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সায়মন আহমদ ও সদস্যসচিব রেদওয়ানুল হক। সমাবেশে পরিচালনা করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক জেলা সদস্যসচিব মেহেদী হাসান সাকিব।

