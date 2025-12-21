রাঙামাটিতে গভীর রাতে আগুনে পুড়ল তিন বাস ও চার দোকান

রাঙামাটিতে গভীর রাতে আগুনে পুড়ল তিন বাস ও চার দোকান
রাঙামাটিতে গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে পার্কিং করা তিন বাস, চার দোকান ও একটি বসতঘর পুড়েছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে জেলার পুরোনো বাসস্ট্যান্ডের খাগড়াছড়ি বাস টার্মিনাল এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পরে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দিবাগত রাত ৩টা ৪০ মিনিটে আগুন দেখতে পান তাঁরা। এরপর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারাও আগুন নেভানোর চেষ্টা চালান। তবে নেভানো যায়নি। ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিটের দুটি দল ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় তিনটি যাত্রীবাহী বাস, জেনারেটরের দোকান ও ফার্নিচারের দোকানসহ একটি ছোট বসতঘর পুড়েছে।
রাঙামাটি ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক মো. মুর্শিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘দিবাগত রাত ৩টা ৫৫ মিনিটে আগুন লাগার খবর পেয়েছি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই এবং দুই ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। ফার্নিচারের দোকানের মশার কয়েল থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।’
অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত একটি দোকানের মালিক ছোটন দাশ বলেন, ‘অন্য দিনের মতো স্বাভাবিকভাবে দোকান বন্ধ করে বাসায় যাই। ভোর চারটার দিকে মুঠোফোনে আগুন লাগার বিষয়টি জানতে পারি। এসে দেখি, আমার পুরো দোকানে আগুন জ্বলছে। আমার দোকানে প্রায় ৩৫টির মতো নতুন ও পুরোনো জেনারেটর ছিল। সব মিলিয়ে ১০ লাখ টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে।’