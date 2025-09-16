কুকুরের সহায়তায় ১ লাখ ৭০ হাজার ইয়াবার চালান জব্দ, গ্রেপ্তার ৩

কুকুরের সহায়তায় ১ লাখ ৭০ হাজার ইয়াবার চালান জব্দ, গ্রেপ্তার ৩
কক্সবাজার টেকনাফ সদরের ছোট হাবিবপাড়া এলাকায় একটি বসতঘর থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করেছে র্যাব। অভিযানে একই পরিবারের তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার ভোরে এসব ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হলেও রাত ১১টার দিকে খুদে বার্তায় র্যাবের পক্ষ থেকে অভিযানের বিষয়টি জানানো হয়।
অভিযানে গ্রেপ্তার তিনজন হলেন ছোট হাবিবপাড়ার বাসিন্দা মো. একরামের স্ত্রী শামীনারা বেগম (৪৬), তাঁর ছেলে মো. আবদুর রহিম (৩০) ও পুত্রবধূ ইসমত আরা (২৪)। এ ছাড়া অভিযানের সময় মো. হাসান (২৪) নামে একজন পালিয়ে গেছেন বলে জানিয়েছে র্যাব।
র্যাব জানায়, পাচারের উদ্দেশ্যে ছোট হাবিবপাড়ার বসতঘরটিতে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা বড়ির একটি চালান মজুত করা হয়েছে—গোপনে এমন খবর ছিল র্যাবের কাছে। এর ভিত্তিতে র্যাব-১৫ এর একটি দল ঘরটিতে তল্লাশি অভিযান চালায়। তবে শুরুতে মাত্র কয়েক হাজার ইয়াবা উদ্ধার হয়। গোপনে পাওয়া খবরের সঙ্গে উদ্ধার হওয়া ইয়াবার পরিমাণ না মেলায় সন্দেহ হয় র্যাবের। তাই ঘরটিতে তল্লাশি চালানোর জন্য প্রশিক্ষিত দুটি কুকুর নিয়ে আসা হয়। পরে কুকুর দুটির সহায়তায় ঘরের একাধিক স্থানে লক্ষাধিক ইয়াবা বড়ি পাওয়া যায়।
র্যাব-১৫ এর সহকারী পরিচালক (আইন ও গণমাধ্যম) আ ম ফারুক অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, দুটি প্রশিক্ষিত কুকুরের সহায়তায় ১ লাখ ৭০ হাজার ইয়াবার চালানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আসামিদের টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
জানতে চাইলে টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জায়েদ মো. নাজমুন নূর বলেন, এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। মামলার পর আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।