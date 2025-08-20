জেলা

হবিগঞ্জে তেলবাহী ট্যাংকারে ভারতীয় জিরা ও ফেসওয়াশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
হবিগঞ্জ
জব্দ করা তেলবাহী ট্যাংকার। এর ভেতরে মিলেছে অবৈধ ভারতীয় পণ্য। আজ সকাল তোলাছবি: বিজিবির সৌজন্যে

তেলবাহী ট্যাংকারের ভেতরে অভিনব কৌশলে পাচারের সময় হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলা থেকে সোয়া এক কোটি টাকা মূল্যের ভারতীয় পণ্য জব্দের দাবি করেছে বিজিবি। আজ বুধবার সকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মুক্তিযোদ্ধা চত্বর থেকে এসব পণ্য জব্দ করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় বিজিবি।

বিজিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সুনামগঞ্জ থেকে একটি তেলবাহী ট্যাংকারে ভারতীয় অবৈধ পণ্য দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করা হচ্ছে, এমন খবর পেয়ে অভিযানে নামে হবিগঞ্জ বিজিবি-৫৫ ব্যাটালিয়ন। বিজিবির সদস্যরা মাধবপুর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা চত্বরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে অবস্থান নেন। ট্যাংকারটি ঘটনাস্থলে পৌঁছামাত্রই আটক করে বিজিবি। এ সময় ট্যাংকারের ভেতরে তল্লাশি চালিয়ে জিরা, ফেসওয়াশ, ত্বক ফরসাকারী ক্রিমসহ বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পণ্য জব্দ করা হয়। এসবের আনুমানিক বাজারমূল্য সোয়া এক কোটি টাকার বেশি। তবে এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে কাউকে আটক করা যায়নি।

হবিগঞ্জ বিজিবি-৫৫ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানজিলুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, জব্দ করা এসব পণ্য আইনানুগ প্রক্রিয়ায় হবিগঞ্জ কাস্টম অফিসে হস্তান্তর করা হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন