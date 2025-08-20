হবিগঞ্জে তেলবাহী ট্যাংকারে ভারতীয় জিরা ও ফেসওয়াশ

হবিগঞ্জে তেলবাহী ট্যাংকারে ভারতীয় জিরা ও ফেসওয়াশ
তেলবাহী ট্যাংকারের ভেতরে অভিনব কৌশলে পাচারের সময় হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলা থেকে সোয়া এক কোটি টাকা মূল্যের ভারতীয় পণ্য জব্দের দাবি করেছে বিজিবি। আজ বুধবার সকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মুক্তিযোদ্ধা চত্বর থেকে এসব পণ্য জব্দ করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় বিজিবি।
বিজিবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সুনামগঞ্জ থেকে একটি তেলবাহী ট্যাংকারে ভারতীয় অবৈধ পণ্য দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করা হচ্ছে, এমন খবর পেয়ে অভিযানে নামে হবিগঞ্জ বিজিবি-৫৫ ব্যাটালিয়ন। বিজিবির সদস্যরা মাধবপুর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা চত্বরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে অবস্থান নেন। ট্যাংকারটি ঘটনাস্থলে পৌঁছামাত্রই আটক করে বিজিবি। এ সময় ট্যাংকারের ভেতরে তল্লাশি চালিয়ে জিরা, ফেসওয়াশ, ত্বক ফরসাকারী ক্রিমসহ বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পণ্য জব্দ করা হয়। এসবের আনুমানিক বাজারমূল্য সোয়া এক কোটি টাকার বেশি। তবে এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে কাউকে আটক করা যায়নি।
হবিগঞ্জ বিজিবি-৫৫ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানজিলুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, জব্দ করা এসব পণ্য আইনানুগ প্রক্রিয়ায় হবিগঞ্জ কাস্টম অফিসে হস্তান্তর করা হবে।