গুগলের এআই প্রশিক্ষণ পেলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ শিক্ষার্থী

গুগলের এআই প্রশিক্ষণ পেলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ শিক্ষার্থী
‘এআই টুলসের সঙ্গে আগে সেভাবে পরিচয় ছিল না। আজ হাতে-কলমে শিখলাম। খুঁটিনাটি জানলাম। এমন প্রশিক্ষণ আমাদের কাজে লাগবে।’
গুগলের উদ্যোগে এবং প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ‘ইনফরমেশন ক্রেডিবিলিটি অ্যান্ড এআই লিটারেসি ট্রেনিং’-এ অংশগ্রহণ শেষে এমনটাই বলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী জয় প্রকাশ।
আজ রোববার আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৮০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীরা তথ্য যাচাই, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরির পাশাপাশি গুগলের আধুনিক এআই টুলস—নোটবুক এলএম, জেমিনি, পিনপয়েন্ট, গুগল ট্রেন্ডসসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।
ক্যাম্পাসের সমাজবিজ্ঞান অনুষদে পঞ্চম তলায় ৫০৩ নম্বর ক্লাসরুমে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল ৪টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত কর্মশালা আয়োজিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান রওশন আখতার। উদ্বোধনী অধিবেশনের সহপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিভাগের প্রভাষক মো. আতীক উল্লাহ ও প্রথম আলোর কর্মকর্তারা।
কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. আবদুল কাবিল খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. সাইফুল আলম চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ফারজানা করিম এবং প্রথম আলো ডিজিটাল বিজনেস বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার আ ফ ম খায়রুল বাশার।
কর্মশালায় প্রশিক্ষকেরা ডিজিটাল কনটেন্ট কৌশল, শ্রোতা-পাঠক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের (এসইও) খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেন।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সভাপতি রওশন আক্তার বলেন, ‘সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাংবাদিকদের প্রযুক্তিবান্ধব হওয়া এখন অপরিহার্য। গুগল ও প্রথম আলোর এই যৌথ উদ্যোগ আমাদের শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের সাংবাদিকতার জন্য প্রস্তুত হতে সহায়তা করবে।’
অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা জানান, কর্মশালার মাধ্যমে তাঁরা ডেটাচালিত সাংবাদিকতা ও এআই–ভিত্তিক টুলস ব্যবহারের বাস্তব ধারণা পেয়েছেন। তাঁদের মতে, এই উদ্যোগ তরুণ সাংবাদিকদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দক্ষ পেশাদার হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়ক হবে।
অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৌধুরী, সহকারী মহাব্যবস্থাপক মঞ্জুর মোর্শেদ ও উপব্যবস্থাপক, ডিজিটাল বিজনেস সেলিম উদ্দিন।