নাটোর-১ সমর্থকের কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য: জরিমানা ও মুচলেকা দিলেন প্রার্থী

প্রতিনিধি
নাটোর
লালপুর উপজেলার আজিমনগর রেলস্টেশন-সংলগ্ন কড়ইতলায় স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলামের নির্বাচনী জনসভা। গতকাল শনিবার বিকেলেছবি: প্রথম আলো

নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনের বিএনপি-দলীয় প্রার্থী ফারজানা শারমিনকে (পুতুল) নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার কারণে একই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলামকে (টিপু) ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ওই প্রার্থী বা তাঁর সমর্থক ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর ঘটাবেন না—এ মর্মে মুচলেকা আদায় করা হয়েছে।
গতকাল শনিবার রাতে নাটোরের লালপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবীর হোসেন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই পদক্ষেপ নেন।

গতকাল বিকেলে লালপুর উপজেলার আজিমনগর রেলস্টেশন–সংলগ্ন কড়ইতলায় স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলামের নির্বাচনী জনসভা ছিল। বিএনপির কেন্দ্রীয় সহদপ্তর সম্পাদক পদ থেকে বহিষ্কৃত এই প্রার্থী সভামঞ্চে বসে থাকা অবস্থায় তাঁর সমর্থক জেলা বিএনপির সদস্য রঞ্জিত কুমার সরকার বক্তব্য দেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিএনপি–দলীয় প্রার্থী ফারজানা শারমিনকে ইঙ্গিত করে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর এই ভিডিও বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়।

বিষয়টি সম্পর্কে রিটার্নিং কর্মকর্তা অবহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার দায়িত্বরত সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবীর হোসেনকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেট তাৎক্ষণিক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ঘটনার সত্যতা পান। এরপর তিনি ওই স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড (জরিমানা) করেন এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটাবেন না—এ মর্মে মুচলেকা আদায় করেন।

এদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ওই সমর্থকের বিরুদ্ধে দলীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে কেন্দ্রে আবেদন করা হয়েছে। জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, ‘আমাদের জেলা বিএনপির একজন সদস্যের বিরুদ্ধে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার এখতিয়ার জেলা কমিটির নেই। তাই কেন্দ্রে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলাম জরিমানার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এ ব্যাপারে তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল না।

রিটার্নিং কর্মকর্তা আসমা শাহীন বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘিত হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান আছে। সে মোতাবেক লালপুরের স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

