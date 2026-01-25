জেলা

ছাত্রলীগ নেতা কেন প্যারোলে মুক্তি পেলেন না

স্ত্রী ও নয় মাসের সন্তানের মৃত্যুতে প্যারোলে মুক্তির অনুমতি পাননি বাগেরহাট সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জুয়েল হাসান (সাদ্দাম)। এ কারণে শনিবার রাত পৌনে আটটার দিকে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটকে তাঁর স্ত্রী–সন্তানের মরদেহ আনা হয় তাঁকে দেখানোর জন্যছবি: প্রথম আলো

বাগেরহাটে প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দামের স্ত্রী কানিজ সুবর্ণা (২২) ও ৯ মাস বয়সী সন্তান সেজাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কানিজের দেহ সিলিংয়ে ঝুলন্ত ছিল, শিশু সেজাদকে বালতির পানিতে চুবিয়ে হত্যা করা হয়। স্বামীর কারাবরণজনিত হতাশা থেকে কানিজ সন্তানকে হত্যা করে আত্মহত্যা করেছেন—এমন প্রাথমিক ধারণা থাকলেও, কানিজের বাবা এটিকে হত্যাকাণ্ড দাবি করে অজ্ঞাতনামাদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছেন। সাদ্দামের পরিবার প্যারোলের আবেদন না করায় তিনি কারাফটকেই মা-সন্তানকে দেখেন।

