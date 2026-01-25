ছাত্রলীগ নেতা কেন প্যারোলে মুক্তি পেলেন না
বাগেরহাটে প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দামের স্ত্রী কানিজ সুবর্ণা (২২) ও ৯ মাস বয়সী সন্তান সেজাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কানিজের দেহ সিলিংয়ে ঝুলন্ত ছিল, শিশু সেজাদকে বালতির পানিতে চুবিয়ে হত্যা করা হয়। স্বামীর কারাবরণজনিত হতাশা থেকে কানিজ সন্তানকে হত্যা করে আত্মহত্যা করেছেন—এমন প্রাথমিক ধারণা থাকলেও, কানিজের বাবা এটিকে হত্যাকাণ্ড দাবি করে অজ্ঞাতনামাদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছেন। সাদ্দামের পরিবার প্যারোলের আবেদন না করায় তিনি কারাফটকেই মা-সন্তানকে দেখেন।