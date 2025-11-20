জেলা

সিলেটে তুচ্ছ ঘটনায় মারধর, চি‌কিৎসাধীন অবস্থায় বিএন‌পি নেতার মৃত্যু

সিলেট
সিলেটে তুচ্ছ ‌ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারধরের শিকার হওয়ার পর চি‌কিৎসাধীন অবস্থায় এক বিএন‌পি নেতার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেলে সদর উপজেলার পীরের বাজার এলাকায় মারধরের এই ঘটনা ঘটে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালে চি‌কিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত আবদুর রহমান (৬৫) খাদিমপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও পীরের বাজার এলাকার বা‌সিন্দা।

স্থানীয় ও পু‌লিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বিকেলে পীরের বাজার সড়কের পাশে প্রস্রাব করছিলেন সুমন আহমদ নামের এক যুবক। সে সময় আবদুর রহমান ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সড়কের পাশে প্রস্রাব করার বিষয়টি নিয়ে দুজনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে আবদুর রহমানের ছেলে এ ঘটনায় জ‌ড়িয়ে সুমনকে মারধর করেন। এ সময় সুমনও ইট দিয়ে আবদুর রহমানের মাথায় আঘাত করেন। পরে দুজনকেই আহত অবস্থায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মে‌ডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভ‌র্তি করা হয়। আজ বৃহস্প‌তিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আবদুর রহমানের মৃত্যু হয়। দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষে লাশ প‌রিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে আজ বৃহস্প‌তিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে আবদুর রহমানের মরদেহ দাফন করার পর স্থানীয় বা‌সিন্দারা তাঁর হত‌্যাকারীকে গ্রেপ্তারের দা‌বি জা‌নিয়ে পীরের বাজার এলাকায় বিক্ষোভ করেছেন।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, অভিযুক্ত সুমন হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত মামলা হয়নি। রাতে বিক্ষুব্ধদের সান্ত্বনা দিয়ে প‌রি‌স্থি‌তি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ঘটনায় জ‌ড়িত ব‌্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

