পানির লাইন যাবে, তাই কাটা হচ্ছে সারি সারি কৃষ্ণচূড়াগাছের ডাল

পানির লাইন যাবে, তাই কাটা হচ্ছে সারি সারি কৃষ্ণচূড়াগাছের ডাল
রাজশাহী নগরে সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ওয়াসার পাইপলাইন বসানোর কাজে কাটা পড়ছে শতাধিক কৃষ্ণচূড়াগাছের ডাল। নগরের দায়রাপাক মোড় থেকে নাদের হাজীর মোড় পর্যন্ত সড়কের পাশে থাকা এসব গাছের ডাল কাটা হচ্ছে। নগরবাসীর আশঙ্কা, উন্নয়ন প্রকল্পের নামে পরিকল্পনাহীনভাবে গাছের ডাল এভাবে কাটা হলে পরিবেশ ও সৌন্দর্য—দুটিই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
রাজশাহী নগরে পানি সরবরাহের জন্য ২৬ কিলোমিটার দূরে গোদাগাড়ীর পদ্মা নদী থেকে পানি আনার একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ওয়াসা। ৪ হাজার ৬২ কোটি টাকা ব্যয়ের ‘পানি শোধনাগার’ প্রকল্পের আওতায় নগরের ৪১ কিলোমিটার সড়ক খুঁড়ে পাইপলাইন বসানো হচ্ছে। এই কাজের অংশ হিসেবে নগরের বিভিন্ন সড়কে ভারী পাইপ স্থাপনে ক্রেন ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে বাধা হয়ে দাঁড়ানো গাছগুলোর ডাল কেটে ফেলা হচ্ছে।
নগরের দায়রাপাক মোড় থেকে নাদের হাজীর মোড় পর্যন্ত সড়কের দুই পাশে সারি সারি কৃষ্ণচূড়াগাছ। ২০১৯ সালে রাজশাহী সিটি করপোরেশন সড়কের দুই ধারে এসব গাছ রোপণ করে। কয়েক বছরের মধ্যেই গাছগুলো বড় হয়ে ছায়াঘেরা দৃষ্টিনন্দন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। দুই পাশের গাছের ডাল এমনভাবে হেলে পড়েছে, দূর থেকে তাকালে তা যেন সবুজের অভ্যর্থনাগেট মনে হয়। এই অংশকে অনেকেই রাজশাহীর অন্যতম সুন্দর সড়ক হিসেবে বিবেচনা করেন।
সোমবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা যায়, সড়কের এক পাশের বহু কৃষ্ণচূড়াগাছের ডাল কাটা হয়েছে। আরও শতাধিক গাছে রং দিয়ে নম্বর দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর ডাল কাটার প্রস্তুতি চলছে। গাছের ডাল কাটার খবর পেয়ে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের পরিবেশ দপ্তরের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
এর আগে গোদাগাড়ীর পদ্মা নদী থেকে পানি আনার পাইপলাইন স্থাপনের কাজেও তিন শতাধিক বড় গাছ কাটা পড়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র। তবে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী বোরহান উদ্দিন বলেন, ক্রেন দিয়ে ভারী পাইপ তুলতে হয়। গাছের ডাল থাকায় কাজ করা যাচ্ছিল না। তাই ডালগুলো কাটা হচ্ছে। এ জন্য ওয়াসা অনুমতি নিয়েছে।
রাজশাহী ‘সবুজ সংহতি’–এর সদস্য আতিকুর রহমান গতকাল রোববার সন্ধ্যায় নাদের হাজীর মোড়ে গিয়েছিলেন। তিনি শতাধিক গাছের ডাল কাটার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ওয়াসা সড়ক কেটে পাইপ বসাচ্ছে। তাদের কাজের অসুবিধা হলে তারা ডিজাইন পরিবর্তন করে পাইপ বসাতে পারে। তাহলে গাছের ডাল তাদের কাটতে হবে না। যেভাবে গাছের ডাল কাটা পড়ছে, তাতে গাছগুলো না–ও বাঁচতে পারে। গাছগুলো বাঁচিয়ে যেভাবে কাজ করা যায়, সেভাবে করতে হবে।
সিটি করপোরেশনের পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকর্তা সৈয়দ মাহমুদ উল ইসলাম জানান, তাঁদের জানামতে গাছের ডাল কাটার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক অনুমতি নেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, ‘গাছের এক পাশের ডাল কেটে দিলে গাছ আর আগের মতো থাকে না। এই সড়কের সৌন্দর্যই ছিল গাছগুলো। বিষয়টি জানলে আমরা আগেই ব্যবস্থা নিতাম, যাতে যতটা সম্ভব গাছ বাঁচিয়ে কাজ করা যায়। অন্য দপ্তরে কোনো চিঠি এসেছে কি না, দেখতে হবে।’
রাজশাহী ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) রেজাউল আলম সরকার বলেন, রাস্তায় ভারী পাইপ বসাতে গিয়ে গাছের ডালে বাধা সৃষ্টি হচ্ছিল। এ কারণে ডাল কাটা হয়েছে। এ বিষয়ে সিটি করপোরেশনকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, মৌখিকভাবেও জানানো হয়েছে।