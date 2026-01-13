জেলা

মাদারীপুরে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় দুই নারীসহ নিহত ৩, মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

প্রতিনিধি
মাদারীপুর
মাদারীপুরে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় তিন যাত্রী নিহত হওয়ার ঘটনায় উত্তেজিত জনতা মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেন। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের সদর উপজেলার মস্তফাপুর ইউনিয়নের তাঁতাবাড়ি এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

মাদারীপুরে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানের দুই নারী যাত্রীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক যাত্রী। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের সদর উপজেলার মস্তফাপুর ইউনিয়নের তাঁতাবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার ঘটমাঝি ইউনিয়নের খামারবাড়ী এলাকার আব্বাস তালুকদারের স্ত্রী কোহিনুর বেগম (৩৫), একই এলাকার জাকির তালুকদারের স্ত্রী তাসলিমা (৪৬) ও ডাসার উপজেলার পান্তাপাড়া এলাকার রুহুল হাওলাদারের ছেলে নয়ন হাওলাদার (২২)। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন সদর উপজেলার তাঁতিবাড়ি এলাকার বিল্লাল খানের ছেলে রনি খান (৩৩)।

এদিকে দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা মহাসড়কে কাঠ ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকার পরে বেলা একটার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে হাইওয়ে পুলিশ।

মস্তফাপুর হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা একটি কাভার্ড ভ্যান বরিশালের দিকে যাচ্ছিল। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কাভার্ড ভ্যানটি ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের তাঁতিবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ব্যাটারিচালিত ভ্যানকে চাপা দেয়। এ সময় ব্যাটারিচালিত ভ্যানটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ভ্যানে থাকা দুই যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে গুরুতর আহত দুজনকে নেওয়া হলে আরও এক নারী যাত্রী মারা যান।

ব্যাটারিচালিত ভ্যানকে চাপা দিয়েই দ্রুত বরিশালের দিকে পালিয়ে যায় কাভার্ড ভ্যানটি। এর পরেই উত্তেজিত জনতা মহাসড়কে কাঠ ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। বেলা একটার দিকে হাইওয়ে পুলিশ কাভার্ড ভ্যানটি জব্দের আশ্বাস দিলে উত্তেজিত জনতা মহাসড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেন।

মস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন আল রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, কাভার্ড ভ্যানের চাপায় তিনজন নিহতের খবরে সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন এলাকাবাসী। এতে ভোগান্তিতে পড়েন বরিশাল বিভাগের ছয় জেলার যাত্রীরা। খবর পেয়ে সদর মডেল থানা-পুলিশ, হাইওয়ে থানা-পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলে একটার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

